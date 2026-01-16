Новий телефон середнього класу перевершив флагмани: що показало тестування (відео)

Нещодавно випущений смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus продемонстрував дуже хороші результати під час випробування на міцність.

Попри те, що Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus вважається смартфоном середнього класу, за міцністю його можна прирівняти до низки сучасних флагманів. Відео тестування було оприлюднено на YouTube-каналі JerryRigEverything.

Тестування Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus

Спочатку ведучий Зак Нельсон випробував міцність скла Gorilla Glass Victus 2, приклеївши для цього на екран шкалу вимірювання Мооса. Дисплей почав дряпатися на шостому рівні твердості та отримав глибші подряпини на сьомому рівні.

Експерт також відзначив міцність задньої кришки Redmi Note 15 Pro Plus, виготовленої зі скловолокна. За даними Xiaomi, вона в десять разів стійкіша до ударів, ніж звичайне скло.

Відео дня

Окрім того, Нельсон провів тест на вигин смартфона, зазначивши, що пристрій майже не гнеться. Це стало можливим завдяки використанню міцної материнської плати, посиленої пластикової рами з металевою підструктурою та багатошарової амортизуючої конструкції.

Важливо

Смартфон за 180 тисяч грн зламався через місяць: користувач показав, в чому проблема (фото)

Як зазначає Android Authority, модель Redmi Note 15 Pro Plus виявилась такою ж міцною, як набагато дорожчі флагмани Samsung Galaxy S25 Ultra, OnePlus 15 та Google Pixel 10 Pro XL. Смартфон також має рейтинги захисту IP66, IP68, IP69 та IP69K, а значить пропонує кращий захист від пилу та води, ніж серія iPhone 17. При цьому ціна Redmi Note 15 Pro Plus становить близько 500 доларів.

"Цей результат говорить про те, що вам не потрібно витрачати купу грошей на надзвичайно міцний смартфон. Крім того, пристрій, здається, витримує вигин трохи краще, ніж Galaxy S25 Edge за 1100 доларів, у якого задня панель була відокремлена від рами", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, оглядачі DxOMark випробували смартфон Motorola Signature, зазначивши, що його камера перевершує Google Pixel 10 Pro XL та iPhone 16 Pro Max.

Фокус також повідомляв, що майбутній смартфон OnePlus Nord 6 отримає акумулятор ємністю 9000 мАг, що суттєво більше, ніж у флагманської моделі OnePlus 15.