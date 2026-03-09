Найдорожчий смартфон Samsung випробували на міцність: що показали тести (відео)

Останній флагман Samsung Galaxy S26 Ultra отримав алюмінієву раму, замість титанової, що викликало деякі питання щодо довговічності смартфона.

Щоб перевірити міцність телефона Samsung Galaxy S26 Ultra, автори YouTube-каналу PBKreviews провели свій фірмовий тест на падіння.

Тест на падіння Samsung Galaxy S26 Ultra

В результаті першого падіння найдорожчий смартфон Samsung отримав помітне пошкодження рамки. При цьому екран залишився цілим.

Друге падіння призвело до того, що один з об’єктивів камери Galaxy S26 Ultra тріснув. Інших видимих пошкоджень не було.

Після третього падіння скло об'єктива повністю розбилось. Окрім того, на рамці Galaxy S26 Ultra з’явилися додаткові подряпини.

Як зазначає GSMArena, це випробування на міцність показало, що Galaxy S26 Ultra трохи гірше справляється з падіннями, ніж його попередник Galaxy S25 Ultra. Тим не менш, смартфон залишився повністю функціональним після трьох падінь.

