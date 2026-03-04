Цей смартфон б'є рекорди продаж: яка модель раптом здобула прихильність користувачів

Серія флагманських смартфонів Samsung Galaxy S26 продемонструвала надзвичайно високі продажі, незважаючи на вищі ціни цього року.

Galaxy S26 може перевершити попередній рекорд Galaxy S25, який становив приблизно 1,3 мільйона попередніх замовлень. Особливо високим попитом користується Galaxy S26 Ultra, повідомляє південнокорейський портал ETnews з посиланням на свої джерела в телекомунікаційній галузі.

"Продажі серії Galaxy S26 зросли приблизно на 15% порівняно з попередником, причому на Ultra припадає 70% цих продажів. Це, ймовірно, новий рекорд Гіннеса", — заявив Лім Сун-тек, віце-президент Samsung Electronics Korea.

Експерти пояснюють таку популярність Galaxy S26 конкурентоспроможністю продукту, а також "взаємодією попиту та пропозиції". Смартфони серії можуть похвалитися покращеними камерами та акумуляторами, а флагман Ultra отримав перший у світі "дисплей конфіденційності".

Представник телекомунікаційної компанії зазначив, що користувачі оцінили низку переваг Galaxy S26, зокрема покращену зручність використання на основі штучного інтелекту та диференційовані функції безпеки.

"Коефіцієнт конверсії покупок залишається високим з перших днів попередніх замовлень", — наголосив співрозмовник видання.

