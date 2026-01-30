Лідер продажів з великим відривом: названо найпопулярніший смартфон 2025 року

iPhone 16 став найпопулярнішим смартфоном у 2025 році, випередивши навіть нові iPhone 17 від Apple, згідно з останнім дослідженням Counterpoint Research.

На збільшення продажів значно вплинув вихід бюджетного iPhone 16e, який забезпечує легший вхід в екосистему, пропонуючи найновіші можливості з певними компромісами. Дослідницька компанія Counterpoint Research поділилася звітом на своєму офіційному сайті.

10 найпопулярніших смартфонів у світі

iPhone 16

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 17 Pro Max

Galaxy A15 5G

Galaxy A06 4G

iPhone 17

iPhone 15

Galaxy S25 Ultra

iPhone 16e

Як змінився ринок смартфонів

Apple та Samsung тримають лідерство у списку 10 найкращих смартфонів четвертий рік поспіль, причому ця десятка моделей забезпечила 19% від загального обсягу продажів смартфонів у 2025 році.

Аналітик Харшіт Растогі зазначив, що модель попереднього покоління iPhone 16 лідирує з великим відривом. Однак серія iPhone 17, яка вийшла наприкінці року, за перший повний квартал досягла на 16% вищих продажів, ніж попередня. Цьому посприяв витсокий початковий попит на ключових ринках, таких як США, Китай та Західна Європа.

Відео дня

Базова модель iPhone 17 цього року запропонувала значні оновлення, такі як вища частота оновлення, збільшений обсяг оперативної пам’яті та більший базовий обсяг сховища. Вона за характеристиками дуже наблизилася до варсії Pro.

Samsung посіла три місця у списку, а Galaxy A16 5G став найпродаванішим Android-смартфоном 2025 року, пропонуючи баланс апаратних та програмних можливостей. Вихід нової моделі Galaxy A17 5G раніше очікуваного терміну призвело до дещо нижчих продажів A16 5G.

"Примітно, що Galaxy S25 Ultra скоротив розрив у частці продажів із бестселером серії A від Samsung, попри значну різницю у ціні", — прокоментував старший аналітик Карн Чаухан.

Раніше писали, що тонкі смартфони iPhone Air провалилися у продажах. При цьому популярність iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max перевершила очікування.

Раніше писали, чому не має сенсу щороку купувати новий iPhone. Експерти порівняли iPhone 15 та iPhone 17 та не помітили кардинальної різниці.