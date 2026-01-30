Лидер продаж с большим отрывом: назван самый популярный смартфон 2025 года
iPhone 16 стал самым популярным смартфоном в 2025 году, опередив даже новые iPhone 17 от Apple, согласно последнему исследованию Counterpoint Research.
На увеличение продаж значительно повлиял выход бюджетного iPhone 16e, который обеспечивает более легкий вход в экосистему, предлагая новейшие возможности с определенными компромиссами. Исследовательская компания Counterpoint Research поделилась отчетом на своем официальном сайте.
10 самых популярных смартфонов в мире
- iPhone 16
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A06 4G
- iPhone 17
- iPhone 15
- Galaxy S25 Ultra
- iPhone 16e
Как изменился рынок смартфонов
Apple и Samsung держат лидерство в списке 10 лучших смартфонов четвертый год подряд, причем эта десятка моделей обеспечила 19% от общего объема продаж смартфонов в 2025 году.
Аналитик Харшит Растоги отметил, что модель предыдущего поколения iPhone 16 лидирует с большим отрывом. Однако серия iPhone 17, которая вышла в конце года, за первый полный квартал достигла на 16% более высоких продаж, чем предыдущая. Этому поспособствовал высокий начальный спрос на ключевых рынках, таких как США, Китай и Западная Европа.
Базовая модель iPhone 17 этого года предложила значительные обновления, такие как более высокая частота обновления, увеличенный объем оперативной памяти и больший базовый объем хранилища. Она по характеристикам очень приблизилась к варсии Pro.
Samsung заняла три места в списке, а Galaxy A16 5G стал самым продаваемым Android-смартфоном 2025 года, предлагая баланс аппаратных и программных возможностей. Выход новой модели Galaxy A17 5G раньше ожидаемого срока привел к несколько более низким продажам A16 5G.
"Примечательно, что Galaxy S25 Ultra сократил разрыв в доле продаж с бестселлером серии A от Samsung, несмотря на значительную разницу в цене", — прокомментировал старший аналитик Карн Чаухан.
Ранее писали, что тонкие смартфоны iPhone Air провалились в продажах. При этом популярность iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max превзошла ожидания.
Ранее писали, почему не имеет смысла ежегодно покупать новый iPhone. Эксперты сравнили iPhone 15 и iPhone 17 и не заметили кардинальной разницы.