Лидер продаж с большим отрывом: назван самый популярный смартфон 2025 года

iPhone 16 стал самым популярным смартфоном в 2025 году, опередив даже новые iPhone 17 от Apple, согласно последнему исследованию Counterpoint Research.

На увеличение продаж значительно повлиял выход бюджетного iPhone 16e, который обеспечивает более легкий вход в экосистему, предлагая новейшие возможности с определенными компромиссами. Исследовательская компания Counterpoint Research поделилась отчетом на своем официальном сайте.

10 самых популярных смартфонов в мире

iPhone 16

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 17 Pro Max

Galaxy A15 5G

Galaxy A06 4G

iPhone 17

iPhone 15

Galaxy S25 Ultra

iPhone 16e

Как изменился рынок смартфонов

Apple и Samsung держат лидерство в списке 10 лучших смартфонов четвертый год подряд, причем эта десятка моделей обеспечила 19% от общего объема продаж смартфонов в 2025 году.

Аналитик Харшит Растоги отметил, что модель предыдущего поколения iPhone 16 лидирует с большим отрывом. Однако серия iPhone 17, которая вышла в конце года, за первый полный квартал достигла на 16% более высоких продаж, чем предыдущая. Этому поспособствовал высокий начальный спрос на ключевых рынках, таких как США, Китай и Западная Европа.

Базовая модель iPhone 17 этого года предложила значительные обновления, такие как более высокая частота обновления, увеличенный объем оперативной памяти и больший базовый объем хранилища. Она по характеристикам очень приблизилась к варсии Pro.

Samsung заняла три места в списке, а Galaxy A16 5G стал самым продаваемым Android-смартфоном 2025 года, предлагая баланс аппаратных и программных возможностей. Выход новой модели Galaxy A17 5G раньше ожидаемого срока привел к несколько более низким продажам A16 5G.

"Примечательно, что Galaxy S25 Ultra сократил разрыв в доле продаж с бестселлером серии A от Samsung, несмотря на значительную разницу в цене", — прокомментировал старший аналитик Карн Чаухан.

