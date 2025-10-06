Не все iPhone 17 хорошо продаются: одна модель очень разочаровала покупателей

Спрос на новую линейку iPhone 17 оказался выше, чем ожидали аналитики. Однако на фоне успеха стандартных и Pro-моделей, одна новинка показывает неожиданно слабые результаты — речь про ультратонкий iPhone Air.

Спустя почти две недели после старта продаж аналитики из Morgan Stanley зафиксировали, что популярность iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max оказалась выше, чем ожидалось. А вот главная имиджевая новинка iPhone Air столкнулась с "относительно вялым" спросом, пишет MacRumors.

Главная причина неудачи iPhone Air, судя по всему, кроется в его компромиссах. Apple сделала ставку на рекордно тонкий корпус, но ради эстетики пришлось пожертвовать прочими характеристиками. Покупатели, судя по всему, не готовы платить высокую цену лишь за дизайн, жертвуя автономностью (у Air самый маленький аккумулятор в линейке) и фотовозможностями (у него всего одна тыльная камера). На фоне Pro-моделей, которые за сравнимые деньги предлагают значительно больше, Air выглядит не самым рациональным выбором, что и отразилось на его продажах.

Прогнозы экспертов

Тем не менее общие продажи линейки iPhone 17 настолько хороши, что Apple, по прогнозам, готовится увеличить производство с 84-86 до более чем 90 миллионов устройств во второй половине года. На фоне этих новостей представители Morgan Stanley повысили целевую цену акций Apple до $298.

Аналитики также с оптимизмом оценивают будущие результаты 2026 и 2027 годов. Они ожидают, что релиз дебютного складного iPhone, запланированный на сентябрь следующего года, подстегнет интерес пользователей к бренду.

