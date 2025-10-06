Не всі iPhone 17 добре продаються: одна модель дуже розчарувала покупців

Попит на нову лінійку iPhone 17 виявився вищим, ніж очікували аналітики. Однак на тлі успіху стандартних і Pro-моделей, одна новинка показує несподівано слабкі результати — йдеться про ультратонкий iPhone Air.

Майже через два тижні після старту продажів аналітики з Morgan Stanley зафіксували, що популярність iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max виявилася вищою, ніж очікувалося. А ось головна іміджева новинка iPhone Air зіткнулася з "відносно млявим" попитом, пише MacRumors.

Головна причина невдачі iPhone Air, судячи з усього, криється в його компромісах. Apple зробила ставку на рекордно тонкий корпус, але заради естетики довелося пожертвувати іншими характеристиками. Покупці, судячи з усього, не готові платити високу ціну лише за дизайн, жертвуючи автономністю (у Air найменший акумулятор у лінійці) і фотоможливостями (у нього всього одна тильна камера). На тлі Pro-моделей, які за порівнянні гроші пропонують значно більше, Air виглядає не найраціональнішим вибором, що і позначилося на його продажах.

Прогнози експертів

Проте загальні продажі лінійки iPhone 17 настільки хороші, що Apple, за прогнозами, готується збільшити виробництво з 84-86 до більш ніж 90 мільйонів пристроїв у другій половині року. На тлі цих новин представники Morgan Stanley підвищили цільову ціну акцій Apple до $298.

Аналітики також з оптимізмом оцінюють майбутні результати 2026 і 2027 років. Вони очікують, що реліз дебютного складного iPhone, запланований на вересень наступного року, підстьобне інтерес користувачів до бренду.

