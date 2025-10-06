Дорогі iPhone так і не отримали одну важливу функцію, яка є навіть у дешевих Android-фонів

Компанія Apple вже не раз запозичувала корисні функції у своїх конкурентів з Android. Але деяких опцій iPhone все ще не дочекалися, незважаючи на свій преміальний статус.

Було б непогано, якби Apple змогла запозичити в Android їхній лаунчер і запустити його на iOS, міркує tomsguide.com. На думку експертів видання, Android завжди був мобільною ОС, яка давала більше свободи порівняно з iOS.

Лаунчери для Android відзначають особливо — адже йдеться не лише про контроль розташування значків додатків і віджетів, а й про повне перетворення вашого смартфона. Такі лаунчери навіть можуть додавати панель додатків на телефони там, де її немає.

Крім того, використання лаунчера не схоже на встановлення нової операційної системи: фактично ви просто запускаєте окрему оболонку поверх попередньо встановленого ПЗ. Тому його дуже просто налаштувати — і легко скасувати.

Apple, звісно, теж змінює свій консервативніший підхід до зовнішнього вигляду iOS. Одна з найзначніших змін відбулася в iOS 18, де з'явилася можливість переналаштовувати зовнішній вигляд головного екрана.

Загалом iOS стала трохи гнучкішою, ніж раніше, але цього явно недостатньо. Контролю з боку Apple, як і раніше, багато, і по-справжньому персоналізувати призначені для користувача налаштування вийде тільки тоді, коли Apple додасть у свою ОС щось подібне до лаунчера Android. Навіть якщо він буде під іншою назвою, це дасть змогу користувачам дійсно відчути себе вільними, вважають фахівці.

Більше свободи було б і в розробників застосунків — вони змогли б відобразити власне бачення, і воно могло б бути й зовсім несхожим на звичні продукти Apple.

