Дорогие iPhone так и не получили одну важную функцию, которая есть даже у дешевых Android-фонов

Компания Apple уже не раз заимствовала полезные функции у своих конкурентов с Android. Но некоторых опций iPhone все еще не дождались, несмотря на свой премиальный статус.

Было бы неплохо, если бы Apple смогла позаимствовать у Android их лаунчер и запустить его на iOS, рассуждает tomsguide.com. По мнению экспертов издания, Android всегда был мобильной ОС, которая давала больше свободы по сравнению с iOS.

Лаунчеры для Android отмечают особенно – ведь речь идет не только о контроле расположения значков приложений и виджетов, а и о полном преображении вашего смартфона. Такие лаунчеры даже могут добавлять панель приложений на телефоны там, где ее нет.

Кроме того, использование лаунчера не похоже на установку новой операционной системы: фактически вы просто запускаете отдельную оболочку поверх предустановленного ПО. Поэтому его очень просто настроить – и легко отменить.

Apple, конечно, тоже меняет свой консервативней подход к внешнему виду iOS. Одно из самых значительных изменений произошло в iOS 18, где появилась возможность перенастраивать внешний вид главного экрана.

В целом iOS стала немного более гибкой, чем раньше, но этого явно недостаточно. Контроля со стороны Apple по-прежнему много, и по-настоящему персонализировать пользовательские настройки получится только тогда, когда Apple добавит в свою ОС что-то подобное лаунчеру Android. Даже если он будет под другим названием, это позволит пользователям действительно почувствовать себя свободными, считают специалисты.

Больше свободы было бы и у разработчиков приложений – они смогли бы отобразить собственное видение, и оно могло бы быть и совершенно непохожим на привычные продукты Apple.

