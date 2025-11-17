Старый iPhone работает, как новый: эксперты проверили, стоит ли тратить деньги на iPhone 17 (фото)

Мода на ежегодное обновление своего смартфона отходит в прошлое, и приоритетом становится более сознательный подход. Поэтому пользователи задумываются, так ли им необходим новый гаджет, – даже если речь о флагманском iPhone 17.

В этом смысле очень полезно посмотреть на iPhone 17 и iPhone 15, отмечает tomsguide.com. Эксперты издания посчитали эти две модели знаковыми для Apple и решили их сравнить, чтобы понять, – действительно ли новая модель предлагает более ценный опыт, или же вполне можно остаться пока на старой.

Специалисты сразу признают, что iPhone 15 – до сих пор вполне достойный игрок, хотя ему уже больше двух лет. Его процессор A16 Bionic по-прежнему достаточно мощный, а камеры предлагают превосходные снимки. С установленным обновлением iOS 26 iPhone 15 прослужит и еще не менее двух лет.

В то же время, выход iPhone 17 стал одним из самых ярких событий осени 2025 года. Дисплей у него больше, чипсет – мощнее, камеры получили новые функции. Издание рассматривает более подробно главные характеристики двух смартфонов.

Дизайн iPhone

В целом, внешний вид iPhone 17 не так уж сильно изменился по сравнению с iPhone 15. У него тот же плоский корпус и те же закругленные края.

iPhone 17 и iPhone 15 Фото: Future

Но расположение камер изменилось: вместо диагонально расположенных основного и сверхширокоугольного объективов, как в iPhone 15, на iPhone 17 камеры расположены друг над другом. Изменение появилось в прошлогоднем iPhone 16, и оно позволяет снимать объемные фото и видео.

Еще два усовершенствования, появившиеся на iPhone 16 и сохранившиеся на iPhone 17, – это кнопка управления камерой на правой стороне телефона и кнопка действия на левой, заменяющая переключатель отключения звука. Впрочем, правую кнопку эксперты посчитали переоцененной и пришли к выводу, что ее отсутствие на iPhone 15 не портит картину.

А вот левая кнопка оказалась действительно полезной: она не только отключает звук, но и настраивается на выполнение определенной команды, и это очень удобно.

Дисплей iPhone

Новый iPhone 17 оснащен 6,3-дюймовым дисплеем, а у iPhone 15 был только 6,1-дюймовый. Разница вроде бы небольшая, но при просмотре видео область просмотра iPhone 17 ощущается как более широкая.

К тому же, Apple теперь использует панель Super Retina XDR для iPhone 17, и частота обновления может адаптироваться к происходящему на экране. В результате текст прокручивается более плавно, а игровая графика кажется более динамичной.

Еще у iPhone 17 дисплей более яркий – заявленная пиковая яркость составляет 3000 нит, в то время как у iPhone 15 - лишь 2000 нит. Но что касается передачи цвета, то она практически одинакова на старом и новом дисплее.

Камеры iPhone

Оба смартфона по-прежнему оснащены 48-мегапиксельным основным объективом. Только на iPhone 15 была 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а на iPhone 17 ее заменили на второй 48-мегапиксельный сенсор. Это означает более детальные сверхширокоугольные снимки и более качественную макросъемку.

Камеры iPhone 17 и iPhone 15 Фото: Future

В целом, по мнению экспертов, iPhone 17 снимает ненамного лучше, чем iPhone 15. На новой модели больше инструментов, но и на старой вы получаете отличные фотографии, ведь камеры iPhone не зря считаются одними из лучших.

Производительность и ПО

Можно было ожидать, что iPhone 17 превзойдет iPhone 15 просто потому, что новый телефон Apple использует чип на несколько поколений выше. И действительно, система на кристалле A19 в iPhone 17 опережает чипсет A16 Bionic в iPhone 15, причем и в тестах производительности центрального процессора, и в графическом процессоре.

Впрочем, в реальных условиях iPhone 17 обогнал iPhone 15 всего на 2 секунды в тесте перекодирования видео. То есть, процессор у него, конечно, более быстрый, но обычному пользователю эта разница может быть не так уж и заметна. Разве что вы – фанат Apple Intelligence: тогда вам действительно нужен iPhone 17, ведь iPhone 15 не поддерживает инструменты искусственного интеллекта.

В целом, эксперты пришли к выводу, что iPhone 17 – это большой шаг вперед. Но, если вы решите пока остаться на модели iPhone 15, вы не будете чувствовать себя разочарованным и отсталым: это отличный смартфон даже в 2025 году.

