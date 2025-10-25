Ваш старый iPhone будет выглядеть по-новому: Apple добавляет интересную настройку

Не все пользователи были довольны новым прозрачным дизайном Liquid Glass на своих iPhone, так что Apple добавляет в iOS 26.1 новую настройку. Если вы тоже не оценили "прозрачный" смартфон, то вы сможете откатить его к более привычной версии.

Настройка, о которой идет речь, позволит вам настроить внешний вид гаджета в соответствии с вашими предпочтениями, сообщает phonearena.com. В версии iOS 26.1 появился новый переключатель, позволяющий выбрать прозрачный или, наоборот, тонированный вариант Liquid Glass.

Затем Apple представит опцию, которая увеличит непрозрачность полупрозрачных элементов и добавит больше контрастности. Тут, опять же, пошли навстречу пожеланиям тех пользователей, которых сбивал с толку новый дизайн. Люди говорили, что предпочли бы менее прозрачный – и более четкий вариант Liquid Glass, потому что им трудно разглядеть элементы ОС.

Изменения, вносимые новым переключателем, применяются ко всей операционной системе. Они отражаются в приложениях, а также в уведомлениях на экране блокировки.

Ожидается, что iOS 26.1 выйдет в конце октября или начале ноября. Кроме настройки Liquid Glass, там появится еще и новая функция остановки будильников и таймеров с помощью слайдера. Эта кнопка заменит кнопку остановки касанием на экране блокировки. Вы сможете отложить будильник касанием, но для того, чтобы выключить его, нужно будет использовать жест свайпа.

Ранее сообщалось, как очистить историю поиска на iPhone и разобраться в интерфейсе, изменившемся после выхода iOS 26.

Также стало известно, что в обновлении iOS 26 нашли интересную деталь. Оказалось, что теперь владельцы смартфонов iPhone смогут "свайпать" языком.