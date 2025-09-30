Обновление iOS поменяло интерфейс: как разобраться с новым iPhone и очистить историю поиска
Каждая новая версия iOS меняет привычный пользовательский интерфейс, и iOS 26 тут не исключение. К изменившемуся интерфейсу бывает сложно привыкнуть – ведь становится не очень понятно, как выполнять даже привычные действия вроде очистки браузера.
Конечно, многие новые функции хороши, – например, в iOS 26 появился новый переключатель режимов камеры, пишет slashgear.com. Есть и новые опции в приложении "Телефон". Но на некоторый функционал обновления влияют не так позитивно – инструмент очистки истории в Safari теперь трудно найти, так он оказался спрятанным.
Эксперты издания решили помочь пользователям разобраться и уточнили, что есть два способа удалить историю поиска в Safari на iOS 26. Это можно сделать непосредственно в Safari или через приложение "Настройки". Чтобы очистить историю поиска в Safari, выполните следующие действия:
- Запустите Safari.
- Нажмите на три точки в правом нижнем углу экрана.
- Перейти в закладки.
- Выберите вкладку со значком часов.
- Чтобы удалить историю за определенные даты:
- Нажмите и удерживайте дату.
- Выберите "Удалить".
Чтобы быстро очистить всю историю:
- Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
- Выберите "Очистить".
- Выберите "Всю историю" (вы также можете удалить только историю поиска за последний час, сегодня, а также сегодня и вчера).
- Включите опцию "Закрыть все вкладки", чтобы закрыть текущие вкладки.
- Нажмите "Очистить историю", чтобы продолжить.
Если вы хотите очистить историю поиска Safari из настроек, то выполните такие действия:
- Перейдите в "Настройки".
- Выберите "Приложения" внизу страницы.
- Нажмите на Safari.
- В разделе "История и данные веб-сайтов" нажмите "Очистить историю и данные веб-сайтов".
- Выберите временной диапазон для удаления.
- Включите опцию "Закрыть все вкладки".
- Для подтверждения выберите "Очистить историю".
- Все ваши поисковые страницы будут удалены из Safari, а все открытые вкладки автоматически закроются.
Ранее Фокус сообщал, что люди были недовольны обновлением iOS 26 для iPhone. Но есть и простые трюки, которые помогут справиться с возможными сбоями и неудобствами.
Также стало известно, что в обновлении iOS 26 нашли интересную деталь. Оказывается, теперь владельцы смартфонов iPhone смогут "свайпать" языком.