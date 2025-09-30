Поддержите нас UA
Обновление iOS поменяло интерфейс: как разобраться с новым iPhone и очистить историю поиска

iOS 26 очистка браузера Safari на iPhone
На новых смартфонах даже привычные функции работают по-другому | Фото: macrumors.com

Каждая новая версия iOS меняет привычный пользовательский интерфейс, и iOS 26 тут не исключение. К изменившемуся интерфейсу бывает сложно привыкнуть – ведь становится не очень понятно, как выполнять даже привычные действия вроде очистки браузера.

Конечно, многие новые функции хороши, – например, в iOS 26 появился новый переключатель режимов камеры, пишет slashgear.com. Есть и новые опции в приложении "Телефон". Но на некоторый функционал обновления влияют не так позитивно – инструмент очистки истории в Safari теперь трудно найти, так он оказался спрятанным.

Эксперты издания решили помочь пользователям разобраться и уточнили, что есть два способа удалить историю поиска в Safari на iOS 26. Это можно сделать непосредственно в Safari или через приложение "Настройки". Чтобы очистить историю поиска в Safari, выполните следующие действия:

  • Запустите Safari.
  • Нажмите на три точки в правом нижнем углу экрана.
  • Перейти в закладки.
  • Выберите вкладку со значком часов.
  • Чтобы удалить историю за определенные даты:
  • Нажмите и удерживайте дату.
  • Выберите "Удалить".

Чтобы быстро очистить всю историю:

  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
  • Выберите "Очистить".
  • Выберите "Всю историю" (вы также можете удалить только историю поиска за последний час, сегодня, а также сегодня и вчера).
  • Включите опцию "Закрыть все вкладки", чтобы закрыть текущие вкладки.
  • Нажмите "Очистить историю", чтобы продолжить.

Если вы хотите очистить историю поиска Safari из настроек, то выполните такие действия:

  • Перейдите в "Настройки".
  • Выберите "Приложения" внизу страницы.
  • Нажмите на Safari.
  • В разделе "История и данные веб-сайтов" нажмите "Очистить историю и данные веб-сайтов".
  • Выберите временной диапазон для удаления.
  • Включите опцию "Закрыть все вкладки".
  • Для подтверждения выберите "Очистить историю".
  • Все ваши поисковые страницы будут удалены из Safari, а все открытые вкладки автоматически закроются.

