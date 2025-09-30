Обновление iOS поменяло интерфейс: как разобраться с новым iPhone и очистить историю поиска

Каждая новая версия iOS меняет привычный пользовательский интерфейс, и iOS 26 тут не исключение. К изменившемуся интерфейсу бывает сложно привыкнуть – ведь становится не очень понятно, как выполнять даже привычные действия вроде очистки браузера.

Конечно, многие новые функции хороши, – например, в iOS 26 появился новый переключатель режимов камеры, пишет slashgear.com. Есть и новые опции в приложении "Телефон". Но на некоторый функционал обновления влияют не так позитивно – инструмент очистки истории в Safari теперь трудно найти, так он оказался спрятанным.

Эксперты издания решили помочь пользователям разобраться и уточнили, что есть два способа удалить историю поиска в Safari на iOS 26. Это можно сделать непосредственно в Safari или через приложение "Настройки". Чтобы очистить историю поиска в Safari, выполните следующие действия:

Запустите Safari.

Нажмите на три точки в правом нижнем углу экрана.

Перейти в закладки.

Выберите вкладку со значком часов.

Чтобы удалить историю за определенные даты:

Нажмите и удерживайте дату.

Выберите "Удалить".

Чтобы быстро очистить всю историю:

Нажмите на три точки в правом верхнем углу.

Выберите "Очистить".

Выберите "Всю историю" (вы также можете удалить только историю поиска за последний час, сегодня, а также сегодня и вчера).

Включите опцию "Закрыть все вкладки", чтобы закрыть текущие вкладки.

Нажмите "Очистить историю", чтобы продолжить.

Если вы хотите очистить историю поиска Safari из настроек, то выполните такие действия:

Перейдите в "Настройки".

Выберите "Приложения" внизу страницы.

Нажмите на Safari.

В разделе "История и данные веб-сайтов" нажмите "Очистить историю и данные веб-сайтов".

Выберите временной диапазон для удаления.

Включите опцию "Закрыть все вкладки".

Для подтверждения выберите "Очистить историю".

Все ваши поисковые страницы будут удалены из Safari, а все открытые вкладки автоматически закроются.

