Оновлення iOS змінило інтерфейс: як розібратися з новим iPhone і очистити історію пошуку
Кожна нова версія iOS змінює звичний користувацький інтерфейс, і iOS 26 тут не виняток. До зміненого інтерфейсу буває складно звикнути — адже стає не дуже зрозуміло, як виконувати навіть звичні дії на кшталт очищення браузера.
Звичайно, багато нових функцій хороші, — наприклад, в iOS 26 з'явився новий перемикач режимів камери, пише slashgear.com. Є й нові опції в додатку "Телефон". Але на деякий функціонал оновлення впливають не так позитивно — інструмент очищення історії в Safari тепер важко знайти, бо він виявився захованим.
Експерти видання вирішили допомогти користувачам розібратися й уточнили, що є два способи видалити історію пошуку в Safari на iOS 26. Це можна зробити безпосередньо в Safari або через застосунок "Налаштування". Щоб очистити історію пошуку в Safari, виконайте такі дії:
- Запустіть Safari.
- Натисніть на три крапки в правому нижньому кутку екрана.
- Перейти в закладки.
- Виберіть вкладку зі значком годинника.
- Щоб видалити історію за певні дати:
- Натисніть і утримуйте дату.
- Виберіть "Видалити".
Щоб швидко очистити всю історію:
- Натисніть на три крапки в правому верхньому кутку.
- Виберіть "Очистити".
- Виберіть "Всю історію" (ви також можете видалити тільки історію пошуку за останню годину, сьогодні, а також сьогодні і вчора).
- Увімкніть опцію "Закрити всі вкладки", щоб закрити поточні вкладки.
- Натисніть "Очистити історію", щоб продовжити.
Якщо ви хочете очистити історію пошуку Safari з налаштувань, то виконайте такі дії:
- Перейдіть у "Налаштування".
- Виберіть "Додатки" внизу сторінки.
- Натисніть на Safari.
- У розділі "Історія та дані веб-сайтів" натисніть "Очистити історію та дані веб-сайтів".
- Виберіть часовий діапазон для видалення.
- Увімкніть опцію "Закрити всі вкладки".
- Для підтвердження виберіть "Очистити історію".
- Усі ваші пошукові сторінки буде видалено з Safari, а всі відкриті вкладки автоматично закриються.
Раніше Фокусповідомляв, що люди були незадоволені оновленням iOS 26 для iPhone. Але є і прості трюки, які допоможуть впоратися з можливими збоями і незручностями.
Також стало відомо, що в оновленні iOS 26 знайшли цікаву деталь. Виявляється, тепер власники смартфонів iPhone зможуть "свайпати" язиком.