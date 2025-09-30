Оновлення iOS змінило інтерфейс: як розібратися з новим iPhone і очистити історію пошуку

Кожна нова версія iOS змінює звичний користувацький інтерфейс, і iOS 26 тут не виняток. До зміненого інтерфейсу буває складно звикнути — адже стає не дуже зрозуміло, як виконувати навіть звичні дії на кшталт очищення браузера.

Звичайно, багато нових функцій хороші, — наприклад, в iOS 26 з'явився новий перемикач режимів камери, пише slashgear.com. Є й нові опції в додатку "Телефон". Але на деякий функціонал оновлення впливають не так позитивно — інструмент очищення історії в Safari тепер важко знайти, бо він виявився захованим.

Експерти видання вирішили допомогти користувачам розібратися й уточнили, що є два способи видалити історію пошуку в Safari на iOS 26. Це можна зробити безпосередньо в Safari або через застосунок "Налаштування". Щоб очистити історію пошуку в Safari, виконайте такі дії:

Запустіть Safari.

Натисніть на три крапки в правому нижньому кутку екрана.

Перейти в закладки.

Виберіть вкладку зі значком годинника.

Щоб видалити історію за певні дати:

Натисніть і утримуйте дату.

Виберіть "Видалити".

Щоб швидко очистити всю історію:

Натисніть на три крапки в правому верхньому кутку.

Виберіть "Очистити".

Виберіть "Всю історію" (ви також можете видалити тільки історію пошуку за останню годину, сьогодні, а також сьогодні і вчора).

Увімкніть опцію "Закрити всі вкладки", щоб закрити поточні вкладки.

Натисніть "Очистити історію", щоб продовжити.

Якщо ви хочете очистити історію пошуку Safari з налаштувань, то виконайте такі дії:

Перейдіть у "Налаштування".

Виберіть "Додатки" внизу сторінки.

Натисніть на Safari.

У розділі "Історія та дані веб-сайтів" натисніть "Очистити історію та дані веб-сайтів".

Виберіть часовий діапазон для видалення.

Увімкніть опцію "Закрити всі вкладки".

Для підтвердження виберіть "Очистити історію".

Усі ваші пошукові сторінки буде видалено з Safari, а всі відкриті вкладки автоматично закриються.

