Оновлення iOS змінило інтерфейс: як розібратися з новим iPhone і очистити історію пошуку

iOS 26 очищення браузера Safari на iPhone
На нових смартфонах навіть звичні функції працюють по-іншому | Фото: macrumors.com

Кожна нова версія iOS змінює звичний користувацький інтерфейс, і iOS 26 тут не виняток. До зміненого інтерфейсу буває складно звикнути — адже стає не дуже зрозуміло, як виконувати навіть звичні дії на кшталт очищення браузера.

Звичайно, багато нових функцій хороші, — наприклад, в iOS 26 з'явився новий перемикач режимів камери, пише slashgear.com. Є й нові опції в додатку "Телефон". Але на деякий функціонал оновлення впливають не так позитивно — інструмент очищення історії в Safari тепер важко знайти, бо він виявився захованим.

Експерти видання вирішили допомогти користувачам розібратися й уточнили, що є два способи видалити історію пошуку в Safari на iOS 26. Це можна зробити безпосередньо в Safari або через застосунок "Налаштування". Щоб очистити історію пошуку в Safari, виконайте такі дії:

  • Запустіть Safari.
  • Натисніть на три крапки в правому нижньому кутку екрана.
  • Перейти в закладки.
  • Виберіть вкладку зі значком годинника.
  • Щоб видалити історію за певні дати:
  • Натисніть і утримуйте дату.
  • Виберіть "Видалити".

Щоб швидко очистити всю історію:

  • Натисніть на три крапки в правому верхньому кутку.
  • Виберіть "Очистити".
  • Виберіть "Всю історію" (ви також можете видалити тільки історію пошуку за останню годину, сьогодні, а також сьогодні і вчора).
  • Увімкніть опцію "Закрити всі вкладки", щоб закрити поточні вкладки.
  • Натисніть "Очистити історію", щоб продовжити.

Якщо ви хочете очистити історію пошуку Safari з налаштувань, то виконайте такі дії:

  • Перейдіть у "Налаштування".
  • Виберіть "Додатки" внизу сторінки.
  • Натисніть на Safari.
  • У розділі "Історія та дані веб-сайтів" натисніть "Очистити історію та дані веб-сайтів".
  • Виберіть часовий діапазон для видалення.
  • Увімкніть опцію "Закрити всі вкладки".
  • Для підтвердження виберіть "Очистити історію".
  • Усі ваші пошукові сторінки буде видалено з Safari, а всі відкриті вкладки автоматично закриються.

