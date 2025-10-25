Ваш старий iPhone виглядатиме по-новому: Apple додає цікаве налаштування

Не всі користувачі були задоволені новим прозорим дизайном Liquid Glass на своїх iPhone, тож Apple додає в iOS 26.1 нове налаштування. Якщо ви теж не оцінили "прозорий" смартфон, то ви зможете відкотити його до більш звичної версії.

Налаштування, про яке йдеться, дозволить вам налаштувати зовнішній вигляд гаджета відповідно до ваших уподобань, повідомляє phonearena.com. У версії iOS 26.1 з'явився новий перемикач, що дає змогу вибрати прозорий або, навпаки, тонований варіант Liquid Glass.

Потім Apple представить опцію, яка збільшить непрозорість напівпрозорих елементів і додасть більше контрастності. Тут, знову ж таки, пішли назустріч побажанням тих користувачів, яких збивав з пантелику новий дизайн. Люди говорили, що вважали за краще б менш прозорий — і більш чіткий варіант Liquid Glass, тому що їм важко розгледіти елементи ОС.

Зміни, що вносяться новим перемикачем, застосовуються до всієї операційної системи. Вони відображаються в додатках, а також у повідомленнях на екрані блокування.

Очікується, що iOS 26.1 вийде наприкінці жовтня або на початку листопада. Крім налаштування Liquid Glass, там з'явиться ще й нова функція зупинки будильників і таймерів за допомогою слайдера. Ця кнопка замінить кнопку зупинки дотиком на екрані блокування. Ви зможете відкласти будильник дотиком, але для того, щоб вимкнути його, потрібно буде використовувати жест свайпа.

