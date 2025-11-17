Старий iPhone працює, як новий: експерти перевірили, чи варто витрачати гроші на iPhone 17 (фото)

Мода на щорічне оновлення свого смартфона відходить у минуле, і пріоритетом стає більш свідомий підхід. Тому користувачі замислюються, чи так їм необхідний новий гаджет, — навіть якщо йдеться про флагманський iPhone 17.

У цьому сенсі дуже корисно подивитися на iPhone 17 і iPhone 15, зазначає tomsguide.com. Експерти видання порахували ці дві моделі знаковими для Apple і вирішили їх порівняти, щоб зрозуміти, — чи справді нова модель пропонує цінніший досвід, або ж цілком можна залишитися поки що на старій.

Фахівці відразу визнають, що iPhone 15 — до сих пір цілком гідний гравець, хоча йому вже більше двох років. Його процесор A16 Bionic, як і раніше, досить потужний, а камери пропонують чудові знімки. Зі встановленим оновленням iOS 26 iPhone 15 прослужить і ще не менше двох років.

Водночас, вихід iPhone 17 став однією з найяскравіших подій осені 2025 року. Дисплей у нього більший, чипсет — потужніший, камери отримали нові функції. Видання розглядає більш детально головні характеристики двох смартфонів.

Відео дня

Дизайн iPhone

Загалом, зовнішній вигляд iPhone 17 не так вже й сильно змінився порівняно з iPhone 15. У нього той самий плоский корпус і ті самі закруглені краї.

iPhone 17 і iPhone 15 Фото: Future

Але розташування камер змінилося: замість діагонально розташованих основного і надширококутного об'єктивів, як в iPhone 15, на iPhone 17 камери розташовані одна над одною. Зміна з'явилася в торішньому iPhone 16, і вона дає змогу знімати об'ємні фото та відео.

Ще два вдосконалення, що з'явилися на iPhone 16 і збереглися на iPhone 17, — це кнопка управління камерою на правому боці телефону і кнопка дії на лівому, що замінює перемикач вимкнення звуку. Втім, праву кнопку експерти вважають переоціненою і дійшли висновку, що її відсутність на iPhone 15 не псує картину.

А ось ліва кнопка виявилася дійсно корисною: вона не тільки відключає звук, а й налаштовується на виконання певної команди, і це дуже зручно.

Дисплей iPhone

Новий iPhone 17 оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм, а в iPhone 15 був тільки 6,1-дюймовий. Різниця начебто невелика, але під час перегляду відео область перегляду iPhone 17 відчувається як ширша.

До того ж, Apple тепер використовує панель Super Retina XDR для iPhone 17, і частота оновлення може адаптуватися до того, що відбувається на екрані. У результаті текст прокручується більш плавно, а ігрова графіка здається більш динамічною.

Ще в iPhone 17 дисплей яскравіший — заявлена пікова яскравість становить 3000 ніт, тоді як в iPhone 15 — лише 2000 ніт. Але що стосується передачі кольору, то вона практично однакова на старому і новому дисплеї.

Камери iPhone

Обидва смартфони, як і раніше, оснащені 48-мегапіксельним основним об'єктивом. Тільки на iPhone 15 була 12-мегапіксельна надширококутна камера, а на iPhone 17 її замінили на другий 48-мегапіксельний сенсор. Це означає більш детальні надширококутні знімки та більш якісну макрозйомку.

Камери iPhone 17 та iPhone 15 Фото: Future

Загалом, на думку експертів, iPhone 17 знімає ненабагато краще, ніж iPhone 15. На новій моделі більше інструментів, але і на старій ви отримуєте чудові фотографії, адже камери iPhone не дарма вважаються одними з найкращих.

Продуктивність і ПЗ

Можна було очікувати, що iPhone 17 перевершить iPhone 15 просто тому, що новий телефон Apple використовує чіп на кілька поколінь вищий. І дійсно, система на кристалі A19 в iPhone 17 випереджає чипсет A16 Bionic в iPhone 15, причому і в тестах продуктивності центрального процесора, і в графічному процесорі.

Втім, у реальних умовах iPhone 17 обігнав iPhone 15 лише на 2 секунди в тесті перекодування відео. Тобто, процесор у нього, звісно, швидший, але звичайному користувачеві ця різниця може бути не такою вже й помітною. Хіба що ви — фанат Apple Intelligence: тоді вам дійсно потрібен iPhone 17, адже iPhone 15 не підтримує інструменти штучного інтелекту.

Загалом, експерти дійшли висновку, що iPhone 17 — це великий крок уперед. Але, якщо ви вирішите поки що залишитися на моделі iPhone 15, ви не почуватиметеся розчарованим і відсталим: це чудовий смартфон навіть у 2025 році.

Раніше повідомлялося, що старі iPhone будуть виглядати по-новому. Це стало можливим завдяки новій функції налаштування інтерфейсу, яку додала Apple.