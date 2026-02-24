Samsung и iPhone пасут задних: какие смартфоны чаще всего выбирают украинцы (опрос)

Опрос показывает, что смартфоны Xiaomi, Samsung и Pixel лидируют по популярности в Украине, с большим отрывом опережая другие бренды.

Недавно Фокус поинтересовался, каким брендам смартфонов вы отдаете предпочтение. Промежуточные результаты уже дают первое представление о самых популярных телефонах в Украине.

На первом месте оказались смартфоны Xiaomi, получив почти четверть голосов (24%). За устройства Samsung проголосовали 21% респондентов. Замыкают тройку лидеров телефоны Pixel. Несмотря на то, что смартфоны от Google до сих пор официально не представлены в Украине, они набрали целых 17% голосов.

Далее в рейтинге расположились телефоны Motorola, набрав 9% голосов, тогда как Apple и OPPO получили по 6%. За смартфоны Huawei, Honor и Sony проголосовали по 3% читателей, а компания iQOO (Vivo) набрала лишь 1% голосов. Еще 7% читателей Фокуса выбрали вариант "Ни один из этих".

Отметим, что сейчас в опросе приняли участие более 1000 человек. Проголосовать за свой любимый бренд смартфонов можно до 31 марта.

