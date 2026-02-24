Samsung та iPhone пасуть задніх: які смартфони найчастіше обирають українці (опитування)
Опитування показує, що смартфони Xiaomi, Samsung та Pixel лідирують за популярністю в Україні, з великим відривом випереджаючи інші бренди.
Нещодавно Фокус поцікавився, яким брендам смартфонів ви віддаєте перевагу. Проміжні результати вже дають перше уявлення про найпопулярніші телефони в Україні.
На першому місці опинились смартфони Xiaomi, отримавши майже чверть голосів (24%). За пристрої Samsung проголосували 21% респондентів. Замикають трійку лідерів телефони Pixel. Попри те, що смартфони від Google досі офіційно не представлені в Україні, вони набрали цілих 17% голосів.
Далі в рейтингу розташувались телефони Motorola, набравши 9% голосів, тоді як Apple та OPPO отримали по 6%. За смартфони Huawei, Honor та Sony проголосували по 3% читачів, а компанія iQOO (Vivo) набрала лише 1% голосів. Ще 7% читачів Фокуса обрали варіант "Жоден з цих".
Зазначимо, що наразі в опитування взяли участь понад 1000 людей. Проголосувати за свій улюблений бренд смартфонів можна до 31 березня.
Нагадаємо, експерти назвали п’ять найкращих смартфонів Android до 20 000 грн, які можна купити у 2026 році.
Фокус також повідомляв, що згідно з новим опитуванням, більшості людей байдуже на функції ШІ у смартфонах.