Лише займають пам'ять на смартфонах: які функції виявились непотрібними для більшості
Нове опитування показало, що більшості людей насправді байдуже на функції штучного інтелекту (ШІ), які активно просуваються виробниками смартфонів.
Майже кожен смартфон сьогодні має функції штучного інтелекту. Однак понад 50% читачів порталу Android Authority зізнались що намагаються уникати або повністю уникають використання ШІ.
Повідомляється, що майже 33% респондентів обрали варіант "Я активно уникаю функцій штучного інтелекту". Як зазначають у виданні, причиною можуть бути етичні та екологічні проблеми, а також недосконалість інструментів ШІ.
Близько 20,2% опитаних проголосували за варіант "Я намагаюся уникати функцій штучного інтелекту, але все ж таки іноді це роблю". Автори опитування припускають, що ці респонденти можуть виступити проти ШІ проти через вищезгадані занепокоєння, однак іноді ці функції бувають для них корисними.
Варіант "Так, але лише спеціалізовані функції для виконання певних завдань (редагування зображень тощо)" отримав 19,7% голосів. Ще 14% читачів зізнались, що насправді не впевнені, чи є функції, які вони використовують, функціями штучного інтелекту. Тим часом лише 12% опитаних віддали свій голос за варіант "Так, я використовую функції штучного інтелекту щодня якомога частіше".
"~53% респондентів намагаються уникати використання функцій штучного інтелекту. Це говорить про те, що виробникам Android потрібно або покращити свої функції штучного інтелекту, або зосередитися на інших функціях", — підсумували у виданні.
