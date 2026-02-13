Ці смартфони стали хітом ще до офіційної появи: неочікувана модель виявилась дуже популярною

Нове опитування показало, що більшість людей з нетерпінням чекають виходу нових смартфонів Sony, хоча інформації про них майже немає.

Останні кілька років Sony переживає труднощі, однак японський бренд все ще втратив лояльність користувачів. Про це пише PhoneArena з посиланням на результати опитування.

Видання поцікавилось у своїх читачів, чи купили б вони новий смартфон Sony. Понад 69% учасників опитування дали ствердну відповідь.

Окрім того, 13% сказали, що могли б придбати Sony, якщо він буде продаватись за привабливою ціною. Ще 14% вказали, що куплять телефон Xperia, лише якщо він буде кращий за конкурентів. І лише 4% зізнались, що не розглядають можливість придбання смартфона Sony.

Важливо

Як зазначають у виданні, про Xperia 1 VIII та Xperia 10 VIII наразі відомо лише те, що вони вийдуть пізніше цього року. Очікується, що новий флагман Sony може коштувати досить дорого, однак, судячи з результатів опитування, він може потіснити нові моделі iPhone та Galaxy.

"Схоже, що Sony має шанс зруйнувати дуополію Samsung та Apple, оскільки ви демонструєте непереборну любов до її телефонів", — підсумували автори статті.

