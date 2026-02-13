Эти смартфоны стали хитом еще до официального появления: неожиданная модель оказалась очень популярной

Новый опрос показал, что большинство людей с нетерпением ждут выхода новых смартфонов Sony, хотя информации о них почти нет.

Последние несколько лет Sony переживает трудности, однако японский бренд все еще потерял лояльность пользователей. Об этом пишет PhoneArena со ссылкой на результаты опроса.

Издание поинтересовалось у своих читателей, купили бы они новый смартфон Sony. Более 69% участников опроса дали утвердительный ответ.

Кроме того, 13% сказали, что могли бы приобрести Sony, если он будет продаваться по привлекательной цене. Еще 14% указали, что купят телефон Xperia, только если он будет лучше конкурентов. И только 4% признались, что не рассматривают возможность приобретения смартфона Sony.

Как отмечают в издании, о Xperia 1 VIII и Xperia 10 VIII пока известно лишь то, что они выйдут позже в этом году. Ожидается, что новый флагман Sony может стоить достаточно дорого, однако, судя по результатам опроса, он может потеснить новые модели iPhone и Galaxy.

"Похоже, что Sony имеет шанс разрушить дуополию Samsung и Apple, поскольку вы демонстрируете непреодолимую любовь к ее телефонам", — подытожили авторы статьи.

