Самые лучшие смартфоны Sony: топ-3 модели, чьи характеристики впечатляют (фото, видео)

Обзор моделей Sony Xperia 1 VI, Sony Xperia 1 V и Sony Xperia 5 V.

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Смартфоны Sony всегда отличало качество звука, хорошая автономность и отличная работа камер. В данном обзоре Фокус проанализирует технические характеристики трех гаджетов бренда, которые в ходе тестов получили высокие оценки от экспертов nanoreview.net.

Если хотите ознакомиться подробнее с характеристиками флагмана Sony Xperia 1 VI, рекомендуем прочесть данный материал.

Смартфон Sony Xperia 1 VI

Тестировщикам понравился функциональный дизайн корпуса данного телефона, энергоэффективный OLED-экран, длительное время автономной работы и поддержка быстрой беспроводной зарядки, включая реверсивную. Работа камер была на высоте, также впечатлило приложение для съемки, которое обладало многими полезными функциями. Динамики гарантировали отличное, чистое звучание.

Обзор Sony Xperia 1 VI

Минусами стали отсутствие в комплекте поставки зарядного устройства и USB-кабеля, недостаточная производительность процессора, как для флагманского устройства, посредственная работа телекамеры.

Смартфон Sony Xperia 1 VI Фото: COMPUTER BILD / Michael Huch

Технические характеристики Sony Xperia 1 VI:

Экран: 6.5 дюйма, OLED, 1080 x 2340 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: 48 Mп + 12 Mп + 12 Mп

Аккумулятор: 5000 мАч

OС: Android 15

Вес: 192 г.

Смартфон Sony Xperia 1 V

Достоинствами смартфона стали 4K-дисплей, корпус, защищенный Gorilla Glass Victus с обоих сторон, наличие 5.2-кратного оптического зума и отличная работа стабилизатора. Процессор показал хорошую производительность во время тестов, также порадовал емкий аккумулятор с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядок. Наличие беспроводной реверсивной зарядки тоже зачислили в плюсы.

Обзор Sony Xperia 1 V

Недостатки тоже нашлись. Например, тестировщики отметили, что экран автоматически не менял частоту обновления соответственно просматриваемому контенту. Смартфон поставляется без зарядного устройства и без кабеля USB-C. Графический процессор автоматически снижает тактовую частоту при длительных нагрузках. Скорость зарядки могла бы быть лучше, считают эксперты.

Смартфон Sony Xperia 1 V Фото: Dominik Tomaszewski / Foundry

Технические характеристики Sony Xperia 1 V:

Экран: 6.5 дюйма, OLED, 1644 x 3840 точек

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Камера: 48 Mп + 12 Mп + 12 Mп

Аккумулятор: 5000 мАч

OС: Android 14

Вес: 187 г.

Телефон Sony Xperia 5 V

У этого гаджета есть следующие достоинства: хороший дизайн, небольшой вес, защита от влаги и пыли, экран с частотой обновления 120 Гц, шустрый процессор, наличие разных приложений для фото и видео, хорошая работа камер при любом освещении, оптимальное время автономной работы.

Обзор Sony Xperia 5 V

Недостатков немного: экран не поддерживает адаптивную регулировку частоты обновления, телеобъектив для оптической съемки отсутствует, при длительной нагрузке смартфон может нагреваться.

Телефон Sony Xperia 5 V Фото: Sony

Технические характеристики Sony Xperia 5 V:

Экран: 6.1 дюйма, OLED, 1080 x 2520 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Камера: 48 Mп + 12 Mп

Аккумулятор: 5000 мАч

OС: Android 15

Вес: 182 г.

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