Найкращі смартфони Sony: топ 3 моделі, чиї характеристики дивують (фото, відео)
Огляд моделей Sony Xperia 1 VI, Sony Xperia 1 V і Sony Xperia 5 V.
Смартфони Sony завжди вирізнялися якістю звуку, хорошою автономністю і відмінною роботою камер. У цьому огляді Фокус проаналізує технічні характеристики трьох гаджетів бренду, які під час тестів отримали високі оцінки від експертів nanoreview.net.
Якщо хочете ознайомитися докладніше з характеристиками флагмана Sony Xperia 1 VI, рекомендуємо прочитати цей матеріал.
Смартфон Sony Xperia 1 VI
Тестувальникам сподобався функціональний дизайн корпусу цього телефону, енергоефективний OLED-екран, тривалий час автономної роботи і підтримка швидкої бездротової зарядки, включно з реверсивною. Робота камер була на висоті, також здивував додаток для зйомки, який мав багато корисних функцій. Динаміки гарантували відмінне, чисте звучання.
Мінусами стали відсутність у комплекті зарядного пристрою і USB-кабелю, недостатня продуктивність процесора, як для флагманського пристрою, посередня робота телекамери.
Технічні характеристики Sony Xperia 1 VI:
- Екран: 6.5 дюйма, OLED, 1080 x 2340 пікс.
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Камера: 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп
- Акумулятор: 5000 мАг
- ОС: Android 15
- Вага: 192 г.
Смартфон Sony Xperia 1 V
Перевагами смартфона стали 4K-дисплей, корпус, захищений Gorilla Glass Victus по обидва боки, наявність 5.2-кратного оптичного зуму і відмінна робота стабілізатора. Процесор показав хорошу продуктивність під час тестів, також порадував ємний акумулятор з підтримкою швидкої дротової і бездротової зарядок. Наявність бездротової реверсивної зарядки теж зарахували до плюсів.
Недоліки теж знайшлися. Наприклад, тестувальники зазначили, що екран автоматично не міняв частоту оновлення відповідно до контенту, що переглядається. Смартфон поставляється без зарядного пристрою і без кабелю USB-C. Графічний процесор автоматично знижує тактову частоту за тривалих навантажень. Швидкість зарядки могла б бути кращою, вважають експерти.
Технічні характеристики Sony Xperia 1 V:
- Екран: 6.5 дюйма, OLED, 1644 x 3840 точок
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп
- Акумулятор: 5000 мАг
- ОС: Android 14
- Вага: 187 г.
Телефон Sony Xperia 5 V
У цього гаджета є такі переваги: гарний дизайн, невелика вага, захист від вологи і пилу, екран з частотою оновлення 120 Гц, спритний процесор, наявність різних додатків для фото і відео, хороша робота камер за будь-якого освітлення, оптимальний час автономної роботи.
Недоліків небагато: екран не підтримує адаптивне регулювання частоти оновлення, телеоб'єктив для оптичного знімання відсутній, за тривалого навантаження смартфон може нагріватися.
Технічні характеристики Sony Xperia 5 V:
- Екран: 6.1 дюйма, OLED, 1080 x 2520 пікс.
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 48 Мп + 12 Мп
- Акумулятор: 5000 мАг
- ОС: Android 15
- Вага: 182 г.
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