Найкращі смартфони Sony: топ 3 моделі, чиї характеристики дивують (фото, відео)

Огляд моделей Sony Xperia 1 VI, Sony Xperia 1 V і Sony Xperia 5 V.

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Смартфони Sony завжди вирізнялися якістю звуку, хорошою автономністю і відмінною роботою камер. У цьому огляді Фокус проаналізує технічні характеристики трьох гаджетів бренду, які під час тестів отримали високі оцінки від експертів nanoreview.net.

Якщо хочете ознайомитися докладніше з характеристиками флагмана Sony Xperia 1 VI, рекомендуємо прочитати цей матеріал.

Смартфон Sony Xperia 1 VI

Тестувальникам сподобався функціональний дизайн корпусу цього телефону, енергоефективний OLED-екран, тривалий час автономної роботи і підтримка швидкої бездротової зарядки, включно з реверсивною. Робота камер була на висоті, також здивував додаток для зйомки, який мав багато корисних функцій. Динаміки гарантували відмінне, чисте звучання.

Огляд Sony Xperia 1 VI

Мінусами стали відсутність у комплекті зарядного пристрою і USB-кабелю, недостатня продуктивність процесора, як для флагманського пристрою, посередня робота телекамери.

Смартфон Sony Xperia 1 VI Фото: COMPUTER BILD / Michael Huch

Технічні характеристики Sony Xperia 1 VI:

Екран: 6.5 дюйма, OLED, 1080 x 2340 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп

Акумулятор: 5000 мАг

ОС: Android 15

Вага: 192 г.

Смартфон Sony Xperia 1 V

Перевагами смартфона стали 4K-дисплей, корпус, захищений Gorilla Glass Victus по обидва боки, наявність 5.2-кратного оптичного зуму і відмінна робота стабілізатора. Процесор показав хорошу продуктивність під час тестів, також порадував ємний акумулятор з підтримкою швидкої дротової і бездротової зарядок. Наявність бездротової реверсивної зарядки теж зарахували до плюсів.

Огляд Sony Xperia 1 V

Недоліки теж знайшлися. Наприклад, тестувальники зазначили, що екран автоматично не міняв частоту оновлення відповідно до контенту, що переглядається. Смартфон поставляється без зарядного пристрою і без кабелю USB-C. Графічний процесор автоматично знижує тактову частоту за тривалих навантажень. Швидкість зарядки могла б бути кращою, вважають експерти.

Смартфон Sony Xperia 1 V Фото: Dominik Tomaszewski / Foundry

Технічні характеристики Sony Xperia 1 V:

Екран: 6.5 дюйма, OLED, 1644 x 3840 точок

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Камера: 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп

Акумулятор: 5000 мАг

ОС: Android 14

Вага: 187 г.

Телефон Sony Xperia 5 V

У цього гаджета є такі переваги: гарний дизайн, невелика вага, захист від вологи і пилу, екран з частотою оновлення 120 Гц, спритний процесор, наявність різних додатків для фото і відео, хороша робота камер за будь-якого освітлення, оптимальний час автономної роботи.

Огляд Sony Xperia 5 V

Недоліків небагато: екран не підтримує адаптивне регулювання частоти оновлення, телеоб'єктив для оптичного знімання відсутній, за тривалого навантаження смартфон може нагріватися.

Телефон Sony Xperia 5 V Фото: Sony

Технічні характеристики Sony Xperia 5 V:

Екран: 6.1 дюйма, OLED, 1080 x 2520 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Камера: 48 Мп + 12 Мп

Акумулятор: 5000 мАг

ОС: Android 15

Вага: 182 г.

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