Від 5 000 грн: найдешевші смартфони Samsung, які можна купити сьогодні (відео)

Огляд і технічні характеристики моделей Samsung Galaxy A05s, Galaxy A25, Galaxy M35, Galaxy S21 FE та Galaxy A35.

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Смартфони від південнокорейського бренду Samsung дуже популярні в Україні. Нещодавно компанія представила свого нового флагмана — Galaxy S25. Однак модель коштує дуже дорого. Але на ринку є пропозиції й дешевші. Фокус розглянув деякі з них.

Бюджетні смартфони випускає не тільки Samsung, а й не менш популярна компанія з Китаю — Xiaomi. Нещодавно ми складали рейтинг таких моделей. До нього потрапили гаджети від китайського бренду: Redmi Note 14, Poco M6 Plus, Redmi Note 13 4G, Redmi 14C і Redmi A3.

Смартфон Samsung Galaxy A05s

Модель Galaxy A05s продається в Україні за ціною від 4 938 до 6 049 грн за варіант з об'ємом пам'яті 4/128 ГБ, поданим сайту hotline.ua.

Огляд моделі Samsung Galaxy A05s

Смартфон має IPS-екран із діагоналлю 6,7 дюйма. Роздільна здатність дисплея сягає 2400 x 1080 пікс, а тактова частота — 90 Гц.

Процесор встановлено моделі Snapdragon 680 4G від Qualcomm. За роботу додатків відповідальна операційна система Android 13. Акумулятор доволі ємний — 5000 мАг, що свідчить про хороший час автономності.

Камера отримала датчик на 50 Мп (f/1.8, ширококутна), а також сенсори на 2 Мп (f/2.4, макро-об'єктив) і 2 Мп (f/2.4, сенсор глибини). Фронтальна камера оснащена датчиком на 13 Мп (f/2.0). Камера також має цифровий зум до 10x, можливість знімати в уповільненому русі — 120 кадрів/сек. (HD).

Смартфон Samsung Galaxy A25 5G

Телефон Galaxy A25 5G з пам'яттю 6/128 ГБ можна придбати в українських магазинах мобільної та побутової техніки за ціною від 7 439 і до 10 460 грн.

Відеоогляд Galaxy A25 5G

6,5-дюймовий AMOLED-екран цього гаджета має роздільну здатність 2340x1080 пікселів і частоту оновлення 120 Гц. Працює смартфон завдяки фірмовому процесору Samsung Exynos 1280 та операційній системі Android 14, а також батареї ємністю 5000 мАг.

Основна камера на 50 Мп (f/1.8, ширококутна) отримала також датчики на 8 Мп (f/2.2, надширококутна, 120 градусів) і 2 Мп (f/2.4, макро-об'єктив). Відеозйомка можлива у форматі 4K (30 кадрів за секунду). Фронтальна камера слабенька — 13 Мп (f/2.2).

Телефон Samsung Galaxy M35 5G

Смартфон Samsung Galaxy M35 5G з об'ємом пам'яті 6/128 ГБ коштує в Україні за ціною від 8 320 до 12 999 грн.

Огляд Samsung Galaxy M35 5G

Гаджет може порадувати екраном на 6,6 дюйма, виконаним за технологією Super AMOLED. Його роздільна здатність досягає 2340 х 1080 точок, а частота оновлення дорівнює 120 Гц. Тут також встановлено фірмовий чипсет Samsung Exynos 1380 і операційну систему Android 14. Акумулятор хороший — його ємність 6000 мАг.

Основна камера обладнана 10-кратним цифровим зумом, оптичною стабілізацією, датчиками на 50 Мп (f/1.8, ширококутна), 8 Мп (f/2.2, надширококутна) і 2 Мп (f/2.4, макро-об'єктив). Відеозйомка може вестися в режимі 4K (30 к/с). Фронтальна камера не вражає — всього 13 Мп (f/2.2).

Смартфон Samsung Galaxy S21 FE 5G

Модель Galaxy S21 FE 5G з пам'яттю 6/128 ГБ продається за ціною від 8 987 грн.

Огляд роботи Samsung Galaxy S21 FE 5G

Вона отримала від виробника 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400x1080 пікселів і тактовою частотою 120 Гц, а також процесор Qualcomm Snapdragon 888, операційну систему Android 11 з можливістю оновлення, батарею ємністю 4500 мАг.

Камера у смартфона скромна: 12 Мп (f/1.8, ширококутна), 12 Мп (f/2.2, 123 градуси, надширококутна) і 8 Мп (f/2.4, 3х кратний телеоб'єктив). Відеозйомка доступна у форматі 8K (24 к/с). Селфі-камера порадувала датчиком на 32 Мп (f/2.2). Працює також оптична стабілізація, подвійний запис, уповільнена зйомка у форматі HD (960 к/с).

Телефон Samsung Galaxy A35 5G

Смартфон Galaxy A35 5G у варіанті 8/256 ГБ ОЗП і сховища (відповідно) доступний за ціною від 11 750 до 15 550 грн.

Відеоогляд Samsung Galaxy A35 5G

За ці гроші користувач отримає від Samsung 6,6-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2340 x 1080 пікселів і тактовою частотою 120 Гц, чипсет Samsung Exynos 1380, ОС Android 14, батарею ємністю 5000 мАг.

Основна камера порадує датчиками на 50 Мп (f/1.8, ширококутна), 8 Мп (f/2.2, надширококутна, 123 градуси) і 5 Мп (f/2.4, макро-об'єктив), відеозйомкою в режимі 4K (30 к/с), наявністю функції оптичної стабілізації. Фронтальна камера "підкачала" — всього 13 Мп (f/2.2).

Раніше ми писали про п'ять смартфонів за ціною від 15 000 грн. До рейтингу були включені телефони POCO X7 Pro, OnePlus Ace 5, Xiaomi 14T, Samsung Galaxy S24 FE і Google Pixel 8a.