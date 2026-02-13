Бюджетный смартфон вдруг обошел флагманы: раскрыты детали о новинке 2026 года

Компания Google вскоре представит доступный смартфон Pixel 10a, ключевые характеристики которого уже просочились в сеть.

Согласно энергетической маркировке ЕС, будущий Google Pixel 10a имеет преимущество во времени автономной работы по сравнению с тремя стандартными моделями серии Pixel 10. Об этом пишет Android Authority.

Сообщается, что Pixel 10a телефон работает 53 часа 14 минут на одном заряде. Смартфон получил рейтинг энергоэффективности "А", а на этикетке указано, что аккумулятор рассчитан на 1000 полных циклов зарядки, прежде чем его емкость упадет ниже 80% от начальной.

Как отмечают в издании, эти данные совпадают с предыдущими слухами о Pixel 10a, которые указывали на аккумулятор емкостью 5100 мАч. Аналогичную батарею получил его предшественник Pixel 9a.

Важно

Эти старые смартфоны оказались не хуже новинок 2026 года: на какие модели обратить внимание

Хотя на бумаге Pixel 10a легко превосходит по выносливости флагманы Google, следует учитывать, что в реальной жизни этот показатель может отличаться в зависимости от рабочей нагрузки и настроек дисплея.

Что касается других характеристик Pixel 10a, уже подтвержден рейтинг защиты IP68 от воды и пыли, рейтинг прочности "A" за повторные испытания на свободное падение, а также рейтинг "B" за ремонтопригодность.

Напомним, слухи указывают на то, что Pixel 10a выйдет уже 18 февраля, после чего Pixel 9a упадет в цене.

Фокус также сообщал, что новый Pixel 10a, вероятно, получит минимальные обновления, по сравнению с Pixel 9a.