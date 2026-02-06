Не покупайте сейчас этот телефон: инсайдер раскрыл, когда популярная модель упадет в цене

Прошлогодний Google Pixel 9a является одним из лучших бюджетных смартфонов в 2026 году, но если вы хотите максимально разумно потратить свои деньги, стоит немного подождать с покупкой.

Слухи указывают на то, что следующий бюджетный смартфон Pixel 10a выйдет уже 18 февраля. Когда Google выпускает новый телефон Pixel, его предшественник обычно существенно падает в цене, поэтому портал Android Authority советует не спешить покупать Pixel 9a.

Как отмечают в издании, Pixel 10a будет очень похожим на Pixel 9a с точки зрения аппаратных характеристик и дизайна. Новый смартфон может получить немного меньшие рамки дисплея и "улучшенную" версию чипа Tensor G4. Поскольку он будет на год новее, это означает дополнительный год программной поддержки.

Google Pixel 9a Фото: PCMag

Однако другие аспекты Pixel 10a, такие как камеры, время работы от аккумулятора, скорость зарядки и программное обеспечение, должны быть идентичными предшественнику. Если сообщения инсайдеров правдивы, то Pixel 10a получит одни из самых скромных обновлений аппаратного обеспечения среди бюджетной линейки Pixel. Учитывая это, стоимость становится решающим фактором.

Важно

Этот смартфон Android превзойдет iPhone: он может "украсть" одну из лучших функций Apple

"Купите Pixel 9a после выхода Pixel 10a и потенциально получите его по цене ниже текущей. С этой точки зрения, я думаю, легко понять, почему имеет смысл ждать Pixel 10a и не покупать Pixel 9a сегодня. А учитывая слухи о приближении даты выхода 18 февраля, у вас осталось не так много времени", — пояснил эксперт портала.

Напомним, по данным инсайдера, Pixel 10a будет продаваться по более низкой стартовой цене, чем Pixel 9a.

Фокус также сообщал, что Pixel 10 будет получать обновления программного обеспечения вплоть до 2032 года.