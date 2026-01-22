Нет смысла покупать этот смартфон: эксперты назвали самую "ненужную" модель

Компания Google собирается анонсировать в феврале 2026 года смартфон Pixel 10a, который пополнит бюджетную линейку компании.

Хотя Pixel 10a позиционируется как доступная модель следующего поколения, слухи указывают на то, что он полностью идентичен своему предшественнику Pixel 9a с точки зрения аппаратных характеристик и внешнего дизайна. Если утечки правдивы, то выпуск Pixel 10a не имеет никакого смысла, считают эксперты портала PhoneArena.

В статье отмечается, что Pixel 9a — это добротный телефон среднего класса. Дизайн не является сильной стороной данного телефона, однако он предлагает вполне приличную производительность для повседневного использования.

"И именно в этом проблема: нет реальной необходимости в существовании Pixel 10a, если это будет точно такой же телефон. Новые цвета? Нельзя спорить с выбором, но несколько новых оттенков не означают, что вам следует выпустить тот же телефон под новым названием", — пояснил автор.

По мнению экспертов, Google могла бы улучшить Pixel 10a, что повысило бы его ценность на фоне динамичной экономической ситуации и дефицита аппаратного обеспечения для ключевых компонентов. К примеру, смартфон можно было оснастить более новым чипсетом Tensor G5.

В издании отметили, что утверждение о "ненужности" Pixel 10a полностью основывается на слухах, но когда речь идет о Google, слухи и утечки обычно на 100% правдивы.

Что известно о Google Pixel 10a

Ожидается, что Google Pixel 10a выйдет 17 февраля 2026 года. Модель на 128 ГБ будет продаваться в четырех цветах: Obsidian, Berry, Lavender и Fog. В то же время вариант на 256 ГБ может выйти только в цвете Obsidian.

По данным инсайдеров, стоимость модели со 128 ГБ памяти составит около 500 евро, тогда как версия на 256 ГБ будет стоить 600 долларов. Если верить этим слухам, то Pixel 10a будет стоить на 50 евро меньше, чем Pixel 9a на момент запуска

