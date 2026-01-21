Не переплачивайте за ненужные функции: какие смартфоны на самом деле стоит купить в 2026 году

Производители смартфонов часто предлагают функции, которые являются ненужными для большинства пользователей, чтобы оправдать высокие цены. Поэтому наиболее рекламируемые телефоны не всегда являются лучшими.

Такие термины, как "Super AMOLED", "120 Гц", "5G", "камера с искусственным интеллектом" или "сверхширокоугольный объектив", скорее являются маркетингом, чем реальной дополнительной ценностью для обычных людей. Чтобы выбрать смартфон для повседневного пользования, достаточно учитывать всего несколько параметров, пишет Tech Advisor.

Память

Некоторые премиальные смартфоны сейчас поставляются с 12 или даже 16 ГБ оперативной памяти, но по словам экспертов, эта разница почти не умеренная в повседневном использовании. Для серфинга, социальных сетей, чатов, фотографий, потоковой передачи данных и обычных программ 8 ГБ оперативной памяти вполне достаточно.

Что касается места для хранения, стандартным является объем от 128 до 512 ГБ. Также доступны модели с 1 ТБ, но они имеют смысл лишь для небольшой целевой группы, такой как профессиональные фотографы или мобильные геймеры.

Для ежедневного использования подойдут следующие варианты:

64 ГБ: рекомендуется только для базовых пользователей. Система и функции искусственного интеллекта уже занимают значительную часть этого места;

128 ГБ: новый реалистичный начальный уровень. Вполне достаточно для чата, многих приложений, нескольких игр и фотографий;

256 ГБ: идеально подходит для большинства пользователей, которые регулярно снимают видео, загружают более крупные игры или хотят хранить фотографии локально в течение более длительного времени;

512 ГБ и более: нужны только пользователям, которые берут с собой большие видеотеки для просмотра офлайн или интенсивно снимают в формате 4K/60 кадров/с.

В издании отметили, что облачные сервисы, такие как iCloud, Google One и Microsoft OneDrive, теперь тесно интегрированы в систему и автоматически активируются. Для многих небольшого облачного хранилища достаточно, чтобы перенести фотографии, документы или резервные копии на аутсорсинг.

Бюджетные смартфоны часто оснащены слотом для Micro-SD, однако многие устройства среднего и высокого класса сегодня обходятся без него. Тем, кто хочет хранить много фотографий или видео локально, либо же просто ценит дополнительное пространство для хранения, стоит обратить внимание именно на смартфоны со слотом Micro-SD.

Аккумулятор

Как отмечают эксперты, емкость аккумулятора смартфона сегодня говорит еще меньше о фактическом времени работы, чем раньше. Большинство современных смартфонов имеют батареи на 4500-5500 мАч, однако время их работы зависит, прежде всего, от эффективности: дисплея, чипсета и программного обеспечения.

При одинаковой емкости смартфоны среднего и бюджетного класса могут работать дольше по следующим причинам:

менее энергоемкие процессоры;

дисплеи с более низкой яркостью или частотой кадров;

меньше фоновых процессов;

меньше функций ИИ.

Дешевые телефоны часто имеют лучшее время работы от батареи, ведь флагманы быстро разряжают батарею своими яркими дисплеями с частотой обновления 120 Гц, высокопроизводительными чипами и требовательными функциями ИИ. Несмотря на это, авторы советуют обращать внимание не на цифры, а на результаты независимых испытаний смартфонов.

Поддержка 5G

В густонаселенных районах 5G может обеспечить более стабильное и быстрое соединение, особенно когда многие пользователи одновременно просматривают веб-страницы, просматривают потоковое видео или загружают видео.

При этом 4G/LTE обычно достаточно для ежедневного использования и потоковой передачи данных. Сегодня LTE остается достаточно быстрым и надежным для таких задач, как обмен сообщениями, социальные сети и просмотр видео на YouTube.

"Для многих пользователей практическая разница между 4G и 5G остается незначительной в повседневной жизни. Это особенно актуально, если вы преимущественно пользуетесь Wi-Fi или лишь изредка пользуетесь Интернетом в дороге", — отмечают эксперты.

Производительность

Современные процессоры для смартфонов изготавливаются по технологическому процессу 3-нм. Это делает их не только чрезвычайно быстрыми, но и очень энергоэффективными. Даже чипы среднего класса сейчас предлагают более чем достаточную производительность.

По словам экспертов, многие процессоры среднего класса, выпущенные несколько лет назад, до сих пор прекрасно подходят для ежедневного использования. Сверхвысокая производительность нужна лишь для игр и особо требовательных программ.

"Проще говоря, вам не нужно так сильно беспокоиться о чипсете в вашем телефоне в наши дни. Почти каждый приличный смартфон (даже большинство бюджетных телефонов) достаточно быстрый для почти всех повседневных задач", — утверждают в издании.

Дисплей

Сегодня бренды нередко рекламируют изображения с разрешением "UHD", "2K" или "Quad HD". По мнению экспертов, Full HD (примерно 2400 × 1080 пикселей) вполне достаточно для дисплеев диагональю от 6 до 7 дюймов. Более высокое разрешение потребляет больше энергии, но существенно не влияет на картинку.

Авторы отметили, что яркость, точность цветопередачи и хорошая OLED-панель сегодня гораздо важнее, чем разрешение.

Камера

Хотя производители соревнуются в больших цифрах, предлагая 108, 200 или 256 мегапикселей, этот показатель не является ключевым для качества фотографий. Гораздо важнее является:

размер объектива (больший объектив обеспечивает лучшую светопроизводительность);

качество оптики;

оптимизация программного обеспечения (стабилизация, HDR, постобработка);

производительность в условиях слабого освещения.

Напомним, камеры современных смартфонов, как правило, не раскрывают весь свой потенциал при настройках, установленных по умолчанию, поэтому эксперты советуют сразу изменить несколько параметров.

