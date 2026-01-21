Не переплачуйте за непотрібні функції: які смартфони насправді варто купити у 2026 році

Виробники смартфонів часто пропонують функції, які є непотрібними для більшості користувачів, щоб виправдати високі ціни. Тож найбільш рекламовані телефони не завжди є найкращими.

Такі терміни, як "Super AMOLED", "120 Гц", "5G", "камера зі штучним інтелектом" чи "надширококутний об’єктив", радше є маркетингом, ніж реальною додатковою цінністю для звичайних людей. Щоб обрати смартфон для повсякденного користування, достатньо враховувати всього кілька параметрів, пише Tech Advisor.

Пам’ять

Деякі преміальні смартфони зараз постачаються з 12 або навіть 16 ГБ оперативної пам'яті, але за словами експертів, ця різниця майже не помірна у повсякденному використанні. Для серфінгу, соціальних мереж, чатів, фотографій, потокового передавання даних та звичайних програм 8 ГБ оперативної пам'яті цілком достатньо.

Що стосується місця для зберігання, стандартним є обсяг від 128 до 512 ГБ. Також доступні моделі з 1 ТБ, але вони мають сенс лише для невеликої цільової групи, такої як професійні фотографи або мобільні геймери.

Для щоденного використання підійдуть наступні варіанти:

64 ГБ: рекомендовано лише для базових користувачів. Система та функції штучного інтелекту вже займають значну частину цього місця;

128 ГБ: новий реалістичний початковий рівень. Цілком достатньо для чату, багатьох програм, кількох ігор та фотографій;

256 ГБ: ідеально підходить для більшості користувачів, які регулярно знімають відео, завантажують більші ігри або хочуть зберігати фотографії локально протягом тривалішого часу;

512 ГБ і більше: потрібні лише користувачам, які беруть з собою великі відеотеки для перегляду офлайн або інтенсивно знімають у форматі 4K/60 кадрів/с.

У виданні наголосили, що хмарні сервіси, такі як iCloud, Google One та Microsoft OneDrive, тепер тісно інтегровані в систему та автоматично активуються. Для багатьох невеликого хмарного сховища достатньо, щоб перенести фотографії, документи або резервні копії на аутсорсинг.

Бюджетні смартфони часто оснащені слотом для Micro-SD, однак багато пристроїв середнього та високого класу сьогодні обходяться без нього. Тим, хто хоче зберігати багато фотографій чи відео локально або просто цінує додатковий простір для зберігання, варто звернути увагу саме на смартфони зі слотом Micro-SD.

Акумулятор

Як зазначають експерти, ємність акумулятора смартфона сьогодні говорить ще менше про фактичний час роботи, ніж раніше. Більшість сучасних смартфонів мають батареї на 4500-5500 мАг, однак час їхньої роботи залежить, перш за все, від ефективності: дисплея, чипсета та програмного забезпечення.

При однаковій ємності смартфони середнього та бюджетного класу можуть працювати довше з таких причин:

менш енергоємні процесори;

дисплеї з нижчою яскравістю або частотою кадрів;

менше фонових процесів;

менше функцій ШІ.

Дешевші телефони часто мають кращий час роботи від батареї, адже флагмани швидко розряджають батарею своїми яскравими дисплеями з частотою оновлення 120 Гц, високопродуктивними чіпами та вимогливими функціями ШІ. Зважаючи на це, автори радять звертати увагу не на цифри, а на результати незалежних випробувань смартфонів.

Підтримка 5G

У густонаселених районах 5G може забезпечити стабільніше та швидше з’єднання, особливо коли багато користувачів одночасно переглядають вебсторінки, переглядають потокове відео або завантажують відео.

При цьому 4G/LTE зазвичай достатньо для щоденного використання та потокової передачі даних. Сьогодні LTE залишається достатньо швидким та надійним для таких задач, як обмін повідомленнями, соціальні мережі та перегляд відео на YouTube.

"Для багатьох користувачів практична різниця між 4G та 5G залишається незначною у повсякденному житті. Це особливо актуально, якщо ви переважно користуєтеся Wi-Fi або лише зрідка користуєтеся Інтернетом у дорозі", — зазначають експерти.

Продуктивність

Сучасні процесори для смартфонів виготовляються за технологічним процесом 3-нм. Це робить їх не тільки надзвичайно швидкими, але й дуже енергоефективними. Навіть чипи середнього класу зараз пропонують більш ніж достатню продуктивність.

За словами експертів, багато процесорів середнього класу, випущених кілька років тому, досі чудово підходять для щоденного використання. Надвисока продуктивність потрібна лише для ігор та особливо вимогливих програм.

"Простіше кажучи, вам не потрібно так сильно турбуватися про чипсет у вашому телефоні в наші дні. Майже кожен пристойний смартфон (навіть більшість бюджетних телефонів ) достатньо швидкий для майже всіх повсякденних завдань", — стверджують у виданні.

Дисплей

Сьогодні бренди нерідко рекламують зображення з роздільною здатністю "UHD", "2K" чи "Quad HD". На думку експертів, Full HD (приблизно 2400 × 1080 пікселів) цілком достатньо для дисплеїв діагоналлю від 6 до 7 дюймів. Вища роздільна здатність споживає більше енергії, але суттєво не впливає на картинку.

Автори наголосили, що яскравість, точність передачі кольору та хороша OLED-панель сьогодні набагато важливіші, ніж роздільна здатність.

Камера

Хоча виробники змагаються у великих цифрах, пропонуючи 108, 200 або 256 мегапікселів, цей показник не є ключовим для якості фотографій. Набагато важливішими є:

розмір об’єктива (більший об’єктив забезпечує кращу світлопродуктивність);

якість оптики;

оптимізація програмного забезпечення (стабілізація, HDR, постобробка);

продуктивність за умов слабкого освітлення.

Нагадаємо, камери сучасних смартфонів, як правило, не розкривають весь свій потенціал при налаштуваннях, встановлених за замовчуванням, тому експерти радять одразу змінити кілька параметрів.

Фокус також повідомляв, що компанія OnePlus, яка зробила собі ім’я на флагманах з першокласними характеристиками, тепер зосередилась на пристроях середнього класу з хорошим співвідношенням ціни та якості.