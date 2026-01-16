Камера вашого смартфона здатна на більше: експерт порадив змінити 5 налаштувань (фото)

Камери сучасних смартфонів, як правило, не розкривають весь свій потенціал при налаштуваннях, встановлених за замовчуванням. Щоб покращити якість фото, індо достатньо змінити всього кілька параметрів.

Налаштування за замовчування часто надають перевагу "безпечному" режиму над професійним. Експерт порталу MakeUseOf Кевал Шукла розкрив п’ять налаштувань камери, які він змінює одразу на кожному новому телефоні.

Усунення миготіння

Автоматичне усунення миготіння на фото Фото: makeuseof.com

На фотографіях, зроблених в приміщенні під штучним освітленням, часто можна помітити темні смуги, що миготять на екрані. Це явище спричинене мерехтінням світлодіодів та люмінесцентних ламп, що суперечить витримці камери.

Як пояснює експерт, мерехтіння визначається змінним струмом електромережі. Виробники смартфонів за замовчуванням встановлюють ці налаштування на 50 Гц або 60 Гц, залежно від регіону, але мерехтіння світла не завжди є однаковим.

Щоб мінімізувати це явище, автор радить використовувати режим "Авто", який дозволяє камері самостійно вирішувати, які налаштування зменшення мерехтіння використовувати. Датчик аналізує освітлення кімнати та налаштовує параметри для досягнення найкращих результатів.

Попередження про забруднення

Функція попередження про забруднення камери Фото: makeuseof.com

На думку автора, попередження про брудний об’єктив є корисною функцією, адже чистота камери напряму впливає на якість фотографій. Оскільки не всі користувачі вчасно помічають, коли їм варто протерти об'єктив, цю задачу можна довірити смартфону.

"Щоразу, коли ви відкриваєте застосунок камери, він аналізує екран і відображає ледь помітне, але помітне сповіщення у видошукачі про те, що об’єктив брудний. Щоб ви могли очистити його перед зйомкою. Я вважаю це досить зручним, коли фотографую моменти, які більше не повернуться; вони більше не псуються брудним об’єктивом", — зазначив Кевал Шукла.

Стандартна якість зображення

Налаштування роздільної здатності Фото: makeuseof.com

Власники сучасних смартфонів з камерами на 108 МП або навіть 200 МП часто віддають перевагу "високій" роздільній здатності. Саме тому, більшість виробників встановлюють найвищу якість зображення на замовчуванням.

За словами експерта, для мальовничих знімків справді можна увімкнути "високу" роздільну здатність, однак для повсякденного використання "стандартна" якість зображення пропонує більше переваг.

Це пов’язано з тим, що сучасні об’єктиви використовують технологію Pixel Binning, яка групує суміжні пікселі один суперпіксель, дозволяючи сенсору поглинати значно більше світла та досягати ширшого динамічного діапазону.

Ця технологія чудово підходить для умов слабкого освітлення та контрастних сцен. Якщо зберегти роздільну здатність фотографій на вищих налаштуваннях, то групування або вимкнеться, або процесор групуватиме менше пікселів для створення зображень вищої якості.

"Так, ви отримаєте більше деталей, але часто отримаєте більше шуму, гірший динамічний діапазон і величезні розміри файлів, які займають місце у вашій пам'яті", — пояснив автор.

Вирівнювання та сітка

Налаштування сітки та вирівнювання горизонту Фото: makeuseof.com

Криве фото завжди можна виправити під час редагування, однак кожне обертання та кадрування втрачає цінні пікселі та зменшує роздільну здатність. Саме тому Кевал Шукла радить одразу увімкнути інструменти "Вирівнювання" та рядок "Сітка".

Експерт також зазначає, що фотографи-початківці та старші люди часто розміщують об'єкти зйомки прямо в центрі, через що фотографія виглядає плоскою. Лінії сітки допомагають побачити правило третин та вчать розміщувати об'єкти вздовж ліній.

"Чесно кажучи, я здивований, що ці налаштування не ввімкнені за замовчуванням. Ці невеликі налаштування допомагають як новим, так і постійним користувачам швидко робити майже ідеальні знімки, майже завжди. Увімкнення цих налаштувань показує, що вам не потрібно бути професіоналом, щоб щодня максимально використовувати свою камеру", — підсумував Кевал Шукла.

