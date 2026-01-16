Камера вашего смартфона способна на большее: эксперт посоветовал изменить 5 настроек (фото)

Камеры современных смартфонов, как правило, не раскрывают весь свой потенциал при настройках, установленных по умолчанию. Чтобы улучшить качество фото, индо достаточно изменить всего несколько параметров.

Настройки по умолчанию часто предпочитают "безопасный" режим профессиональному. Эксперт портала MakeUseOf Кевал Шукла раскрыл пять настроек камеры, которые он меняет сразу на каждом новом телефоне.

Устранение мигания

Автоматическое устранение мигания на фото Фото: makeuseof.com

На фотографиях, сделанных в помещении под искусственным освещением, часто можно заметить темные полосы, мелькающие на экране. Это явление вызвано мерцанием светодиодов и люминесцентных ламп, что противоречит выдержке камеры.

Как объясняет эксперт, мерцание определяется переменным током электросети. Производители смартфонов по умолчанию устанавливают эти настройки на 50 Гц или 60 Гц, в зависимости от региона, но мерцание света не всегда одинаково.

Чтобы минимизировать это явление, автор советует использовать режим "Авто", который позволяет камере самостоятельно решать, какие настройки уменьшения мерцания использовать. Датчик анализирует освещение комнаты и настраивает параметры для достижения наилучших результатов.

Предупреждение о загрязнении

Функция предупреждения о загрязнении камеры Фото: makeuseof.com

По мнению автора, предупреждение о грязном объективе является полезной функцией, ведь чистота камеры напрямую влияет на качество фотографий. Поскольку не все пользователи вовремя замечают, когда им стоит протереть объектив, эту задачу можно доверить смартфону.

"Каждый раз, когда вы открываете приложение камеры, оно анализирует экран и отображает едва заметное, но заметное оповещение в видоискателе о том, что объектив грязный. Чтобы вы могли очистить его перед съемкой. Я считаю это довольно удобным, когда фотографирую моменты, которые больше не вернутся; они больше не портятся грязным объективом", — отметил Кевал Шукла.

Стандартное качество изображения

Настройка разрешающей способности Фото: makeuseof.com

Владельцы современных смартфонов с камерами на 108 МП или даже 200 МП часто отдают предпочтение "высокому" разрешению. Именно поэтому, большинство производителей устанавливают самое высокое качество изображения по умолчанию.

По словам эксперта, для живописных снимков действительно можно включить "высокое" разрешение, однако для повседневного использования "стандартное" качество изображения предлагает больше преимуществ.

Это связано с тем, что современные объективы используют технологию Pixel Binning, которая группирует смежные пиксели в один суперпиксель, позволяя сенсору поглощать значительно больше света и достигать более широкого динамического диапазона.

Эта технология отлично подходит для условий слабого освещения и контрастных сцен. Если сохранить разрешение фотографий на более высоких настройках, то группировка либо отключится, либо процессор будет группировать меньше пикселей для создания изображений более высокого качества.

"Да, вы получите больше деталей, но часто получите больше шума, худший динамический диапазон и огромные размеры файлов, которые занимают место в вашей памяти", — пояснил автор.

Выравнивание и сетка

Настройка сетки и выравнивание горизонта Фото: makeuseof.com

Кривое фото всегда можно исправить во время редактирования, однако каждое вращение и кадрирование теряет ценные пиксели и уменьшает разрешение. Именно поэтому Кевал Шукла советует сразу включить инструменты "Выравнивание" и строку "Сетка".

Эксперт также отмечает, что начинающие фотографы и пожилые люди часто размещают объекты съемки прямо в центре, из-за чего фотография выглядит плоской. Линии сетки помогают увидеть правило третей и учат размещать объекты вдоль линий.

"Честно говоря, я удивлен, что эти настройки не включены по умолчанию. Эти небольшие настройки помогают как новым, так и постоянным пользователям быстро делать почти идеальные снимки почти всегда. Включение этих настроек показывает, что вам не нужно быть профессионалом, чтобы ежедневно максимально использовать свою камеру", — подытожил Кевал Шукла.

