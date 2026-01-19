Популярні смартфони можуть шокувати цінами у 2026 році: про які моделі йдеться (фото)

Деякі моделі Apple iPhone 18 можуть коштувати дорожче, ніж їхні аналоги iPhone 17, через стрімке зростання цін на оперативну пам'ять та пам'ять NAND.

Попри значний контроль Apple над ланцюгом поставок, безпрецедентне подорожчання пам'яті неминуче призведе до зростання цін на смартфони. Про це попередив південнокорейський інсайдер yeux1122, посилаючись на дані фінансових установ Citigroup, Bank of America та JP Morgan Research.

Згідно з прогнозами, версії серії iPhone 18 з невеликим обсягом пам’яті збережуть свої ціни. До прикладу, стартова ціна базової моделі залишиться незмінною. Водночас версії з більшою ємністю коштуватимуть дорожче.

Важливо

За словами інсайдера, аналіз базується на детальних даних про існуючі контракти на обсяги поставок з TSMC, Samsung та основними ланцюгами поставок, а також на поточних запасах оперативної пам’яті та пам’яті NAND.

Як зазначає PhoneArena ціни на пам'ять зросли через дефіцит поставок, спричинений стрімким зростанням попиту з боку компаній, що займаються штучним інтелектом (ШІ). Очікується, що вони продовжуватимуть зростати впродовж наступних двох років. У виданні припускають, що через це серія iPhone 18 може спричинити "ціновий шок" на ринку.

Очікується, що Apple випустить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та свій перший складаний iPhone лише у вересні. Решта моделей з'являться навесні 2027 року.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Nothing Карл Пей попередив про різке подорожчання смартфонів у 2026 році.

Фокус також повідомляв, що один з керівників Samsung, натякнув, що компанія може скоригувати ціни на свої флагманські смартфони.