Популярные смартфоны могут шокировать ценами в 2026 году: о каких моделях идет речь (фото)

Некоторые модели Apple iPhone 18 могут стоить дороже, чем их аналоги iPhone 17, из-за стремительного роста цен на оперативную память и память NAND.

Несмотря на значительный контроль Apple над цепочкой поставок, беспрецедентное подорожание памяти неизбежно приведет к росту цен на смартфоны. Об этом предупредил южнокорейский инсайдер yeux1122, ссылаясь на данные финансовых учреждений Citigroup, Bank of America и JP Morgan Research.

Согласно прогнозам, версии серии iPhone 18 с небольшим объемом памяти сохранят свои цены. К примеру, стартовая цена базовой модели останется неизменной. В то же время версии с большей емкостью будут стоить дороже.

Важно

Смартфон за 50 миллионов долларов: известный бренд показал устройство будущего (видео)

По словам инсайдера, анализ базируется на детальных данных о существующих контрактах на объемы поставок с TSMC, Samsung и основными цепочками поставок, а также на текущих запасах оперативной памяти и памяти NAND.

Відео дня

Как отмечает PhoneArena цены на память выросли из-за дефицита поставок, вызванного стремительным ростом спроса со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ). Ожидается, что они будут продолжать расти в течение следующих двух лет. В издании предполагают, что из-за этого серия iPhone 18 может вызвать "ценовой шок" на рынке.

Ожидается, что Apple выпустит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и свой первый складной iPhone только в сентябре. Остальные модели появятся весной 2027 года.

Напомним, генеральный директор компании Nothing Карл Пей предупредил о резком подорожании смартфонов в 2026 году.

Фокус также сообщал, что один из руководителей Samsung, намекнул, что компания может скорректировать цены на свои флагманские смартфоны.