Смартфон за 50 миллионов долларов: известный бренд показал устройство будущего (видео)

Компания Nothing представила концептуальную модель смартфона, в котором учтены самые смелые идеи пользователей.

Nothing взяла предложение популярного стримера IShowSpeed и превратила его в полноценный концепт телефона. Хотя такой смартфон сегодня нельзя купить, на YouTube-канале Nothing можно увидеть, как бы он мог выглядеть.

Концептуальный телефон Nothing

На видео представлен складной смартфон с тройным экраном. Это удобно для стримеров, ведь позволяет держать чаты Twitch и YouTube открытыми, не скрывая игру или видео. Более того, устройство является модульным — третий экран можно снять и использовать отдельно. На задней панели также есть магнитное кольцо для крепления дополнительных объективов.

Поскольку современные складные смартфоны часто ломаются на шарнирах или имеют слабые внутренние экраны, разработчики телефона будущего сделали акцент на долговечности. Устройство Nothing оснащено экраном из сапфирового стекла, а рамка по углам изготовлена из ударопоглощающего материала, который используется в военном снаряжении.

Кроме того, телефон должен быстро передавать потоковое видео из всех стран мира, что делает поддержание связи сложной задачей. Профессионалы обычно используют большие рюкзаки, такие как устройства LiveU, чтобы объединить несколько мобильных сигналов.

По словам инженеров Nothing, в смартфон невозможно поместить полноценную профессиональную систему подключения, поэтому он использует специальный USB-C адаптер, который поддерживает USB 4. В

Что касается стоимости, только комплектующие, включая два процессора Snapdragon 8 Elite, три батареи и два титановых шарнира, будут стоить около 1838 долларов. По подсчетам Nothing, вместе с исследованиями и разработками смартфон обойдется примерно в 50 миллионов долларов. Еще 5 миллионов долларов дополнительно нужно на модульную систему камер.

