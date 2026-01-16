Тренды смартфонов, которые должны исчезнуть в 2026 году: пользователи назвали худшие "улучшения"

Производители смартфонов постоянно совершенствуют свои устройства, оснащая их передовым оборудованием. Однако, по мнению пользователей, некоторые тенденции ухудшают опыт пользования телефоном.

Опрос, в котором приняли участие почти 4500 респондентов, показал, что люди не хотят видеть в будущих смартфонах ряд трендовых функций. Результатами исследования поделился портал Android Authority.

Как оказалось, около 26% опрошенных предпочитают, чтобы практика "искусственного интеллекта как дымовой завесы для нескольких обновлений оборудования" исчезла в 2026 году. Некоторые даже призывают к появлению смартфонов с меньшим количеством или вообще без опций ИИ.

"Такие функции, как большие батареи, быстрая зарядка и больший объем базовой памяти, были бы полезнее, чем большинство функций ИИ", — отметил автор статьи.

Відео дня

Тренды, которые не нравятся пользователям смартфонов

Около 17,5% респондентов также высказались против "фирменных зарядных устройств максимальной скорости". По данным портала, сейчас наблюдается изменение тенденции, поскольку такие компании, как Xiaomi и Realme, переходят на стандарт USB-PPS для быстрой зарядки.

Примерно 17,1% голосов отдано за то, чтобы в 2026 году исчезли "косметические/фиктивные объективы для камер". Это, вероятно, связано с тем, что в последние годы многие компании оснащают фальшивыми объективами свои дешевые телефоны.

Важно

Камера вашего смартфона способна на большее: эксперт посоветовал изменить 5 настроек (фото)

Среди других вариантов, которые получили значительную часть голосов, оказались "сверхтонкие телефоны" (около 16,9%) и "короткие сроки обновления для дешевых телефонов" (около 9,4%). Чуть менее 3% опрошенных выбрали вариант "другое".

"Комментарии свидетельствуют о том, что эти читатели хотят положить конец стационарным накопителям, большим телефонам, большим выступам камеры и отсутствию разъемов для наушников", — пояснили в издании.

Напомним, ранее владельцы последних моделей Google Pixel жаловались на чрезмерное использование смартфонами ИИ.

Фокус также сообщал, что в 2026 году цены на смартфоны могут вырасти больше всего за всю историю из-за подорожания оперативной памяти.