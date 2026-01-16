Тренди смартфонів, які мають зникнути у 2026 році: користувачі назвали найгірші "покращення"

Виробники смартфонів постійно вдосконалюють свої пристрої, оснащуючи їх передовим обладнанням. Однак, на думку користувачів, деякі тенденції погіршують досвід користування телефоном.

Опитування, в якому взяли участь майже 4500 респондентів, показало, що люди не хочуть бачити у майбутніх смартфонах низку трендових функцій. Результатами дослідження поділився портал Android Authority.

Як виявилось, близько 26% опитаних воліють, щоб практика "штучного інтелекту як димової завіси для кількох оновлень обладнання" зникла у 2026 році. Дехто навіть закликає до появи смартфонів з меншою кількістю або взагалі без опцій ШІ.

"Такі функції, як більші батареї, швидша зарядка та більший обсяг базової пам’яті, були б кориснішими, ніж більшість функцій ШІ", — зауважив автор статті.

Тренди, які не подобаються користувачам смартфонів

Близько 17,5% респондентів також висловились проти "фірмових зарядних пристроїв максимальної швидкості". За даними порталу, наразі спостерігається зміна тенденції, оскільки такі компанії, як Xiaomi та Realme, переходять на стандарт USB-PPS для швидкої зарядки.

Приблизно 17,1% голосів віддано за те, щоб у 2026 році зникли "косметичні/фіктивні об’єктиви для камер". Це, ймовірно, пов’язано з тим, що останніми роками чимало компаній оснащують фальшивими об’єктивами свої дешеві телефони.

Серед інших варіантів, які отримали значну частину голосів, опинилися "надтонкі телефони" (близько 16,9%) та "короткі терміни оновлення для дешевих телефонів" (близько 9,4%). Трохи менш як 3% опитаних обрали варіант "інше".

"Коментарі свідчать про те, що ці читачі хочуть покласти край стаціонарним накопичувачам, великим телефонам, великим виступам камери та відсутності роз’ємів для навушників", — пояснили у виданні.

Нагадаємо, раніше власники останніх моделей Google Pixel скаржились на надмірне використання смартфонами ШІ.

Фокус також повідомляв, що у 2026 році ціни на смартфони можуть зрости найбільше за всю історію через подорожчання оперативної пам’яті.