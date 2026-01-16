Смартфон за 50 мільйонів доларів: відомий бренд показав пристрій майбутнього (відео)

Компанія Nothing представила концептуальну модель смартфона, в якому враховані найсміливіші ідеї користувачів.

Nothing взяла пропозицію популярного стрімера IShowSpeed та перетворила її на повноцінний концепт телефону. Хоча такий смартфон сьогодні не можна купити, на YouTube-каналі Nothing можна побачити, як би він міг виглядати.

Концептуальний телефон Nothing

На відео представлено складаний смартфон з потрійним екраном. Це зручно для стрімерів, адже дозволяє тримати чати Twitch та YouTube відкритими, не приховуючи гру чи відео. Ба більше, пристрій є модульним — третій екран можна зняти та використовувати окремо. На задній панелі також є магнітне кільце для кріплення додаткових об'єктивів.

Оскільки сучасні складані смартфони часто ламаються на шарнірах або мають слабкі внутрішні екрани, розробники телефона майбутнього зробили акцент на довговічності. Пристрій Nothing оснащений екраном із сапфірового скла, а рамка по кутах виготовлена ​​з ударопоглинаючого матеріалу, який використовується у військовому спорядженні.

Окрім того, телефон повинен швидко передавати потокове відео з усіх країн світу, що робить підтримання зв'язку складною задачею. Професіонали зазвичай використовують великі рюкзаки, такі як пристрої LiveU, щоб об'єднати кілька мобільних сигналів.

За словами інженерів Nothing, у смартфон неможливо містити повноцінну професійну систему підключення, тому він використовує спеціальний USB-C адаптер, який підтримує USB 4. В

Що стосується вартості, лише комплектуючі, включаючи два процесори Snapdragon 8 Elite, три батареї та два титанові шарніри, коштуватимуть близько 1838 доларів. За підрахунками Nothing, разом з дослідженнями та розробками смартфон обійдеться приблизно у 50 мільйонів доларів. Ще 5 мільйонів доларів додатково потрібно на модульну систему камер.

