Популярный бренд предупредил о подорожании смартфонов на 30%: в чем причина

Генеральный директор компании Nothing Карл Пей предупредил о резком подорожании смартфонов в 2026 году из-за беспрецедентного спроса и роста цен на модули памяти.

В течение пятнадцати лет вся индустрия смартфонов работала в расчете на то, что со временем компоненты будуть дешеветь. Это позволяло планировать производство и постепенно улучшать характеристики без повышения цен, но теперь модель рухнула. Карл Пей поделился своими прогнозами в социальной сети Linkedin.

Те же модули памяти, что и для смартфонов, нужны для работы центров обработки данных, предназначенных для моделей искусственного интеллекта. Сейчас спрос на ИИ вырос, и крупные поставщики резервируют производственные мощности за годы вперед.

"Впервые смартфоны напрямую конкурируют с инфраструктурой ИИ, и в результате цены на память резко растут", — пожаловался глава Nothing.

По его информации, память уже стала одним из самых дорогих компонентов смартфонов и потенциально крупнейшим фактором, определяющим стоимость комплектующих к концу года. Из-за беспрецедентного спроса цены в некоторых случаях выросли уже в 3 раза, и модули памяти, которые год назад стоили менее 20 долларов, к концу 2026-го могут продавать по 100 долларов.

Nothing Phone 3 удивил своим необычным дизайном Фото: Andrew Lanxon/CNET

Теперь производителям нужно либо повысить цены (иногда более чем на 30%) либо снизить технические характеристики. Из-за этого многие доступные бренды уже не смогут предлагать лучшие характеристики за меньшие деньги. В таких условиях некоторые рынки, особенно сегменты начального и среднего уровня могут сократиться на 20%, если не более.

Гендиректор предупредил, что цены на все смартфоны Nothing увеличатся в связи с внедрением технологии UFS 3.1 в некоторых продуктах, выпущенных в первом квартале 2026 года. Однако бренд продолжит привлекать не столько высокими техническими характеристиками, сколько дизайном.

Раньше аналитическая компания также предупреждала о скачке цен на смартфоны по всему миру в 2026 году. Эксперты прогнозируют самое большое повышение стоимости за последние 26 лет. Вероятнее всего, цены будут стремительно расти как минимум до 2027 года.

Ноутбуки также столкнулись с нехваткой оперативной памяти. Эксперты предсказывают, что в 2026 году на рынок выпустят больше моделей с объемом 8 ГБ вместо 16 ГБ.