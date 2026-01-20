Какой бюджетный смартфон выбрать: эксперты сравнили лучшие варианты (фото)

OnePlus Nord CE5 и Nothing Phone 2a считаются одними из лучших смартфонов в ценовом диапазоне от 12 000 до 15 000 гривен. Эксперты сравнили возможности этих двух моделей.

Смартфоны OnePlus Nord CE5 и Nothing Phone 2a имеют много похожих характеристик, однако у них также есть сильные и слабые стороны. Выбор лучшей модели зависит от конкретных требований пользователя, отмечают эксперты портала Sportskeeda Tech.

Оба телефона оснащены 6,7-дюймовыми экранами с AMOLED-панелями и частотой обновления 120 Гц. Однако Nothing Phone 2a имеет более высокую плотность пикселей, поэтому может обеспечить лучшее качество экрана, чем OnePlus Nord CE5.

Ничего Телефон 2a Фото: Скриншот

OnePlus поставляется с чипсетом Dimensity 8350, а Nothing Phone 2a с Dimensity 7200 Pro. Поскольку Dimensity 7200 Pro более старый, смартфон Nothing может работать медленнее, чем его конкурент. При этом OnePlus будет работать дольше без подзарядки благодаря аккумулятору емкостью 7100 мАч. Для сравнения, батарея Nothing имеет лишь 5000 мАч.

OnePlus Nord CE5 Фото: OnePlus

Что касается камер, оба телефона имеют двойной объектив. OnePlus Nord CE5 имеет основную камеру 50 Мп + 8 Мп и фронтальную камеру 16 Мп, тогда как Nothing Phone 2а явно опережает его с основной камерой 50 Мп + 50 Мп и фронтальной камерой 32 Мп.

Подводя итоги, можно сказать, что OnePlus Nord CE5 предлагает лучшую производительность и длительное время автономной работы. Зато Nothing Phone 2a способен делать лучшие фото.

"Итак, если вы ищете лучшую камеру, Nothing Phone 2а — лучший выбор в этом бюджетном диапазоне. Однако, если вы ищете большей производительности, OnePlus Nord — это смартфон, который стоит выбрать", — отметили эксперты.

