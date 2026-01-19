Этот новый смартфон стоит менее 5000 грн: раскрыты характеристики дешевой модели

Компания Tecno выпустила недорогой смартфон Spark Go 3 и обнародовала его основные характеристики.

Смартфон Tecno Spark Go 3, который сейчас вышел в Индии, стоит всего 99 долларов и поступит в продажу 23 января. Об этом пишет GSMArena.

Сообщается, что Spark Go 3 получил однокристальный процессор Unisoc T7250, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ встроенной памяти. Работает устройство под управлением Android 15 с помощником Ella AI.

Смартфон оснащен 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Он также имеет 13-мегапиксельную основную камеру со светодиодной вспышкой и 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Аккумулятор Tecno Spark Go 3 имеет емкость 5000 мАч и предлагает поддержку проводной зарядки мощностью 15 Вт. Среди других характеристик смартфона — защита IP64, подключение 4G, Wi-Fi, Bluetooth, слот для карты microSD для расширения памяти и порт USB Type-C.

Телефон будет доступен в четырех цветах: Aurora Purple, Galaxy Blue, Ink Black и Titanium Grey.

Цвета Tecno Spark Go 3 Фото: Tecno

