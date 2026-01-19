Цей новий смартфон коштує менше 5000 грн: розкриті характеристики дешевої моделі

Компанія Tecno випустила недорогий смартфон Spark Go 3 та оприлюднила його основні характеристики.

Смартфон Tecno Spark Go 3, який наразі вийшов в Індії, коштує всього 99 доларів та надійде у продаж 23 січня. Про це пише GSMArena.

Повідомляється, що Spark Go 3 отримав однокристальний процесор Unisoc T7250, 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Працює пристрій під управлінням Android 15 з помічником Ella AI.

Смартфон оснащений 6,74-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Він також має 13-мегапіксельну основну камеру зі світлодіодним спалахом та 8-мегапіксельну фронтальну камеру.

Акумулятор Tecno Spark Go 3 має ємність 5000 мАг і пропонує підтримку дротової зарядки потужністю 15 Вт. Серед інших характеристик смартфона — захист IP64, підключення 4G, Wi-Fi, Bluetooth, слот для картки microSD для розширення пам'яті та порт USB Type-C.

Телефон буде доступний у чотирьох кольорах: Aurora Purple, Galaxy Blue, Ink Black та Titanium Grey.

