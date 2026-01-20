Який бюджетний смартфон обрати: експерти порівняли найкращі варіанти (фото)

OnePlus Nord CE5 та Nothing Phone 2a вважаються одними з найкращих смартфонів у ціновому діапазоні від 12 000 до 15 000 гривень. Експерти порівняли можливості цих двох моделей.

Смартфони OnePlus Nord CE5 та Nothing Phone 2a мають багато схожих характеристик, однак у них також є сильніші та слабші сторони. Вибір кращої моделі залежить від конкретних вимог користувача, зазначають експерти порталу Sportskeeda Tech.

Обидва телефони оснащені 6,7-дюймовими екранами з AMOLED-панелями та частотою оновлення 120 Гц. Однак Nothing Phone 2a має вищу щільність пікселів, тому може забезпечити кращу якість екрана, ніж OnePlus Nord CE5.

Nothing Phone 2a Фото: Скриншот

OnePlus постачається з чипсетом Dimensity 8350, а Nothing Phone 2a з Dimensity 7200 Pro. Оскільки Dimensity 7200 Pro старіший, смартфон Nothing може працювати повільніше, ніж його конкурент. При цьому OnePlus працюватиме довше без підзарядки завдяки акумулятору ємністю 7100 мАг. Для порівняння, батарея Nothing має лише 5000 мАг.

OnePlus Nord CE5 Фото: OnePlus

Що стосується камер, обидва телефони мають подвійний об'єктив. OnePlus Nord CE5 має основну камеру 50 Мп + 8 Мп та фронтальну камеру 16 Мп, тоді як Nothing Phone 2а явно випереджає його з основною камерою 50 Мп + 50 Мп та фронтальною камерою 32 Мп.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що OnePlus Nord CE5 пропонує кращу продуктивність та довший час автономної роботи. Натомість Nothing Phone 2a здатен робити кращі фото.

"Отже, якщо ви шукаєте кращу камеру, Nothing Phone 2а — кращий вибір у цьому бюджетному діапазоні. Однак, якщо ви шукаєте більшої продуктивності, OnePlus Nord — це смартфон, який варто обрати", — наголосили експерти.

