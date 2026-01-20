Обійшов iPhone, Samsung та Pixel: неочікуваний смартфон здивував якістю камери (відео)

Компанія Versus провела сліпе тестування камер смартфонів, загалом випробувавши 12 флагманів. В результаті Vivo X300 Pro отримав найвищу оцінку.

Сліпе тестування включало порівняння фотографій з основної камери та голосування спільноти Versus на YouTube. Відео компанія опублікувала на своєму YouTube-каналі.

Тестування камер від Versus

Всього було випробувано 12 смартфонів: iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Pixel 10 Pro XL, Sony Xperia 1 VII, OnePlus 15, Xiaomi 17 Pro Max, Asus Zenfone 12 Ultra , Oppo Find X9 Pro, Vivo X300 Pro, Motorola Edge 70, Huawei Pura 80 Ultra та Nothing Phone 3.

Автори поділили смартфони на шість пар та пропонували глядачам обрати, який з них зробив краще фото. Голосування проходило у двох категоріях: фото при денному світлі та зйомка з низьким освітленням.

Відео дня

У першому раунді iPhone 17 Pro Max переміг Xiaomi 17 Pro Max, отримавши 67% голосів. Pixel 10 Pro XL також отримав 67% голосів, випередивши OnePlus 15. Своєю чергою Nothing Phone здобув перемогу проти інноваційного Pura 80 Ultra.

Важливо

Камера вашого смартфона здатна на більше: експерт порадив змінити 5 налаштувань (фото)

У другому турі Pixel обійшов iPhone, отримавши 65% голосів. Nothing Phone випередив Samsung Galaxy з результатом 86%. Своєю чергою Vivo X300 Pro легко розправився з флагманом Asus.

Переможцем фінального раунду несподівано став X300 Pro, зібравши 47% голосів, тоді як Pixel та Nothing Phone отримали 45% та 8% голосів відповідно.

Нагадаємо, Oppo готується випустити смартфон середнього класу Reno 15 Pro Mini з хорошою камерою.

Фокус також повідомляв, що оглядачі камер DxOMark випробували новий смартфон Motorola Signature.