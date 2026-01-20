Обошел iPhone, Samsung и Pixel: неожиданный смартфон удивил качеством камеры (видео)

Компания Versus провела слепое тестирование камер смартфонов, в целом испытав 12 флагманов. В результате Vivo X300 Pro получил самую высокую оценку.

Слепое тестирование включало сравнение фотографий с основной камеры и голосование сообщества Versus на YouTube. Видео компания опубликовала на своем YouTube-канале.

Тестирование камер от Versus

Всего было испытано 12 смартфонов: iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Pixel 10 Pro XL, Sony Xperia 1 VII, OnePlus 15, Xiaomi 17 Pro Max, Asus Zenfone 12 Ultra, Oppo Find X9 Pro, Vivo X300 Pro, Motorola Edge 70, Huawei Pura 80 Ultra и Nothing Phone 3.

Авторы поделили смартфоны на шесть пар и предлагали зрителям выбрать, какой из них сделал лучшее фото. Голосование проходило в двух категориях: фото при дневном свете и съемка с низким освещением.

В первом раунде iPhone 17 Pro Max победил Xiaomi 17 Pro Max, получив 67% голосов. Pixel 10 Pro XL также получил 67% голосов, опередив OnePlus 15. В свою очередь Nothing Phone одержал победу против инновационного Pura 80 Ultra.

Во втором туре Pixel обошел iPhone, получив 65% голосов. Nothing Phone опередил Samsung Galaxy с результатом 86%. В свою очередь Vivo X300 Pro легко расправился с флагманом Asus.

Победителем финального раунда неожиданно стал X300 Pro, собрав 47% голосов, тогда как Pixel и Nothing Phone получили 45% и 8% голосов соответственно.

