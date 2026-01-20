Смартфон високої якості за середньою ціною: на яку модель звернути увагу у 2026 році

Motorola готується випустити новий смартфон Edge 70 Fusion, який виділяється преміальними характеристиками, зберігаючи ціну середнього сегмента.

Motorola Edge 70 Fusion зробив величезний крок вперед, порівняно зі своїм попередником Motorola Edge 60 Fusion. Це робить його привабливим варіантом серед цьогорічних смартфонів, зазначає PhoneArena.

Витоки інформації вказують на те, що Edge 70 Fusion отримає більший екран, ніж Edge 60 Fusion, а також зможе похвалитися яскравішими кольорами та кращою частотою оновлення. Окрім того, однокристальна система MediaTek Dimensity 7300 буде замінена швидшим Snapdragon 7s Gen 3.

Наразі інсайдери публікують наступні характеристики Edge 70 Fusion:

6,78-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1,5K, технологією частоти оновлення 144 Гц та яскравістю до 5200 ніт;

варіанти з 8 та 12 ГБ оперативної пам'яті;

256 ГБ внутрішньої пам'яті;

50-мегапіксельна основна задня камера LYTIA;

32-мегапіксельна фронтальна камера;

акумулятор ємністю 7000 мАг;

можливість зарядки 68 Вт.

Також повідомляється, що Edge 70 Fusion отримає захисне скло Corning Gorilla Glass 7i, захист від води та пилу за стандартом IP68 та IP69, міцність за стандартом MIL-STD-810H та щонайменше три роки оновлень операційної системи. Очікується, що смартфон вийде у п’ятьох кольорах: Pantone Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air та Silhouette.

Що стосується ціни, попередній Edge 60 Fusion коштував 330 євро (близько 16 760 гривень). Експерти припускають, що вартість Edge 70 Fusion буде приблизно такою ж.

"Майте на увазі, що 330 євро дорівнює менш ніж 400 доларам, що було б абсолютно вражаючою ціною для телефону з гігантським акумулятором, блискавично швидкою зарядкою, чудовим екраном, ймовірно, чудовим загальним дизайном та першокласною довговічністю", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, компанія Infinix представила бюджетний смартфон Note Edge, який вирізняється тонким корпусом та містким акумулятором.

Фокус також повідомляв, що нещодавно випущений смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus добре показав себе під час випробування на міцність.