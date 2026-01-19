Вийшов новий недорогий смартфон із величезним акумулятором: що це за модель (фото)

Компанія Infinix представила бюджетний смартфон Note Edge, який вирізняється тонким корпусом та містким акумулятором.

Окрім потужної батареї, Infinix Note Edge отримав вигнутий AMOLED-дисплей та непоганий набір базового обладнання, що обіцяє продуктивність та витривалість. Деталі розкрив портал Gizmochina.

Виробник анонсував модель Note Edge за початковою ціною 200 доларів (близько 8 650 гривень). Пристрій доступний у чотирьох кольорах: Lunar Titanium, Stellar Blue, Shadow Black та Silk Green.

Кольори Infinix Note Edge

Infinix Note Edge має товщину всього 7,2 мм та важить близько 185 грамів. Його 6,78-дюймовий вигнутий AMOLED-дисплей може похвалитися роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц, PWM-регулюванням яскравості 2160 Гц, піковою яскравістю до 4500 ніт та захисним склом Corning Gorilla Glass 7i.

Акумулятор ємністю 6500 мАг підтримує швидку дротову зарядку потужністю 45 Вт та зворотну зарядку потужністю 10 Вт. Смартфон також отримав основну камеру на 50 МП з діафрагмою f/1.8 та 13-мегапіксельну фронтальну камеру.

Infinix Note Edge працює на однокристальній системі MediaTek Dimensity 7100, яка поєднується з 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та до 256 ГБ сховища UFS 2.2. Серед інших наявних функцій — ІЧ-передавач, сканер відбитків пальців на екрані, стереодинаміки з налаштуванням JBL, Bluetooth 5.3, NFC, спеціальна оболонка XOS 16 на базі ОС Android 16 та захист від води та пилу IP65.

