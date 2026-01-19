Вышел новый недорогой смартфон с огромным аккумулятором: что это за модель (фото)

Компания Infinix представила бюджетный смартфон Note Edge, который отличается тонким корпусом и емким аккумулятором.

Кроме мощной батареи, Infinix Note Edge получил изогнутый AMOLED-дисплей и неплохой набор базового оборудования, обещающий производительность и выносливость. Детали раскрыл портал Gizmochina.

Производитель анонсировал модель Note Edge по начальной цене 200 долларов (около 8 650 гривен). Устройство доступно в четырех цветах: Lunar Titanium, Stellar Blue, Shadow Black и Silk Green.

Цвета Infinix Note Edge

Infinix Note Edge имеет толщину всего 7,2 мм и весит около 185 граммов. Его 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей может похвастать разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, PWM-регулировкой яркости 2160 Гц, пиковой яркостью до 4500 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Аккумулятор емкостью 6500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт и обратную зарядку мощностью 10 Вт. Смартфон также получил основную камеру на 50 МП с диафрагмой f/1.8 и 13-мегапиксельную фронтальную камеру.

Infinix Note Edge работает на однокристальной системе MediaTek Dimensity 7100, которая сочетается с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 256 ГБ хранилища UFS 2.2. Среди других имеющихся функций — ИК-передатчик, сканер отпечатков пальцев на экране, стереодинамики с настройкой JBL, Bluetooth 5.3, NFC, специальная оболочка XOS 16 на базе ОС Android 16 и защита от воды и пыли IP65.

