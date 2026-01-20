Смартфон высокого качества по средней цене: на какую модель обратить внимание в 2026 году

Motorola готовится выпустить новый смартфон Edge 70 Fusion, который выделяется премиальными характеристиками, сохраняя цену среднего сегмента.

Motorola Edge 70 Fusion сделал огромный шаг вперед по сравнению со своим предшественником Motorola Edge 60 Fusion. Это делает его привлекательным вариантом среди нынешних смартфонов, отмечает PhoneArena.

Утечки информации указывают на то, что Edge 70 Fusion получит больший экран, чем Edge 60 Fusion, а также сможет похвастаться более яркими цветами и лучшей частотой обновления. Кроме того, однокристальная система MediaTek Dimensity 7300 будет заменена более быстрым Snapdragon 7s Gen 3.

Сейчас инсайдеры публикуют следующие характеристики Edge 70 Fusion:

6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, технологией частоты обновления 144 Гц и яркостью до 5200 нит;

варианты с 8 и 12 ГБ оперативной памяти;

256 ГБ внутренней памяти;

50-мегапиксельная основная задняя камера LYTIA;

32-мегапиксельная фронтальная камера;

аккумулятор емкостью 7000 мАч;

возможность зарядки 68 Вт.

Также сообщается, что Edge 70 Fusion получит защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и IP69, прочность по стандарту MIL-STD-810H и не менее трех лет обновлений операционной системы. Ожидается, что смартфон выйдет в пяти цветах: Pantone Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air и Silhouette.

Что касается цены, предыдущий Edge 60 Fusion стоил 330 евро (около 16 760 гривен). Эксперты предполагают, что стоимость Edge 70 Fusion будет примерно такой же.

"Имейте в виду, что 330 евро равняется менее чем 400 долларам, что было бы абсолютно впечатляющей ценой для телефона с гигантским аккумулятором, молниеносно быстрой зарядкой, великолепным экраном, вероятно, замечательным общим дизайном и первоклассной долговечностью", — подытожили в издании.

