Люди массово откажутся от популярных смартфонов: какие модели их разочаровали

Стратегия Samsung в отношении смартфонов Galaxy S Ultra, вероятно, снизила заинтересованность пользователей, которые ищут флагманские устройства на Android.

Недавний опрос показал, что большинство людей задумываются об отказе от флагмана Samsung в пользу другого бренда, если компания не изменит свой подход. Об этом пишет PhoneArena.

Сообщается, что около 30% опрошенных могут рассмотреть возможность перехода со своего Galaxy S Ultra на телефон другого производителя, если Samsung не предложит существенных обновлений для своих телефонов.

Важно

Короли мощности: топ Android-смартфонов, которые лучше Samsung Galaxy S25 (видео)

Кроме того, 22% пользователей сказали, что могут рассмотреть покупку смартфона от другого бренда Android, если тот предложит лучшие характеристики. Поэтому более половины пользователей, вероятно, не останутся с Samsung, если компания не будет иметь лучшего продукта на рынке.

Відео дня

Более того, 21% людей убеждены, что Samsung полностью сбилась с пути. Эта группа респондентов собирается искать другие флагманы Android, несмотря ни на что. При этом 26% собираются и дальше пользоваться смартфонами Galaxy, независимо от того, какие устройства выпускают конкуренты.

Что не так с флагманами Samsung

Как объясняют в издании, флагманские смартфоны Samsung длительное время держали настолько высокую планку, по сравнению с конкурентами, компания могла позволить себе почти не тратить на них много усилий. Поэтому каждый следующий флагман получал лишь незначительные улучшения.

Однако в этом году рынок смартфонов выглядит несколько по-другому. Все больше компаний выпускают ультрафлагманы с передовыми характеристиками.

"Чтобы выйти на первое место среди конкурентов, Samsung нужно изменить свою стратегию. Выпуска ультраклассных флагманских телефонов с минимальными обновлениями год за годом больше не будет достаточно, и в конце концов это может обречь компанию на забвение", — считают эксперты.

Напомним, смартфон Galaxy S26 Plus, выпуск которого запланирован на первый квартал 2026 года, будет иметь такой же размер экрана, что и его предшественник Galaxy S25 Plus.

Фокус также сообщал, что Samsung может заменить три камеры в своем флагманском смартфоне Galaxy S27 Ultra после многих лет минимальных обновлений.