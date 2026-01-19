Короли мощности: топ Android-смартфонов, которые лучше Samsung Galaxy S25 (видео)

В 2025 году Samsung выпустила серию Galaxy S25 с одними из лучших смартфонов на рынке, но есть модели, которые их превосходят.

OnePlus 15, RedMagic 11 Pro, Vivo iQOO 15, Poco F8 Ultra предлагают отличные характеристики и довольно выгодные цены. Эксперты издания BGR оценили возможности этих моделей и раскрыли преимущества перед флагманом Samsung.

Они изучили характеристики Galaxy S25, включая возможности камеры, качество дисплея, производительность, а затем отобрали телефоны с лучшими показателями, отдавая приоритет процессору. Аналитики также сравнили результаты бенчмарк-тестов AnTuTu 11 и Geekbench.

OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 имеет флагманские характеристики Фото: Wired

Смартфон представили в октябре 2025 года, он одним из первых в мире получил мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чип обеспечивает на 20% большую производительность и на 35% большую энергоэффективность, а графический процессор на 23% быстрее и на 20% эффективнее по сравнению с Qualcomm Snapdragon 8 Elite предыдущего поколения, которые использует Galaxy S25.

OnePlus 15 также является одним из самых производительных Android-смартфонов, согласно тестам AnTuTu и Geekbench.

Телефон также имеет большой 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 165 Гц, разрешением 1272 x 2772 пикселей и плотностью 450 ppi. Доступны версии от 12 ГБ до 16 ГБ оперативной памяти и от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти. На задней панели расположена тройная камера: 50-мегапиксельный широкоугольный объектив, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив для съемки панорамных видов.

OnePlus 15 может похвастаться аккумулятором емкостью 7300 мАч, тогда как S25 ограничена 4000 мАч. Он способен работать до двух дней без подзарядки благодаря технологии кремний-углеродных батарей. Зарядка также происходит быстрее: 120 Вт через USB-C и 50 Вт беспроводным способом. В Украине смартфон стоит от 30 000 грн, то есть находится в одной ценовой категории с Galaxy S25.

Cравнение OnePlus 15 и Samsung Galaxy S25

RedMagic 11 Pro

Смартфон RedMagic 11 Pro выделяется хорошей системой охлаждения Фото: phonearena.com

Модель также получила Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и превосходит Galaxy S25 по производительности. В настоящее время этот телефон занимает лидирующие позиции в многоядерных тестах Geekbench, AnTuTu 11 и 3D Mark.

Он оснащен 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, обеспечивающим плавную прокрутку и отзывчивость при использовании устройства, а плотность пикселей 431 ppi, что делает контент более четким.

Этот телефон выпускается в трех конфигурациях:

12 ГБ ОЗУ с 256 ГБ памяти;

16 ГБ ОЗУ с 512 ГБ памяти;

24 ГБ ОЗУ с 1 ТБ памяти.

Большая батарея емкостью 7500 мАч может обеспечить еще больше времени автономной работы, чем OnePlus 15. Поддерживается проводная и беспроводная зарядка мощностью 80 ВТ.

Однако камера, по мнению обозревателей, не самая лучшая. На задней панели расположены три объектива — основной 50-мегапиксельный, сверхширокоугольный 50-мегапиксельный и макрообъектив 2-мегапиксельный. Для селфи предусмотрена одна 16-мегапиксельная камера, расположенная под дисплеем.

Телефон больше предназначен не для фото, а для видеоигр, поэтому имеет несколько специфических особенностей, таких как система жидкостного охлаждения и кнопки-тригеры на боковых гранях. RedMagic 11 Pro в Украине продают дороже, чем Galaxy S25 — от 39 000 грн.

Обзор смартфон RedMagic 11 Pro

Vivo iQOO 15

Смартфон Vivo iQOO 15 удивляет своей мощностью и камерами Фото: Cкриншот

Еще одно устройство с высокой производительностью, ориентированное на геймеров. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 он заметно превосходит Galaxy S25, на рынке доступны пять вариантов конфигурации памяти и хранилища, самый дорогой — 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

Vivo iQOO 15 обладает хорошей системой камер, которая почти не уступает Samsung как днем, так и ночью. Есть 50-мегапиксельный объектив. Вы получаете 50-мегапиксельный широкоугольный объектив, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Он также оснащен немного большим и лучшим дисплеем. Диагональ экрана составляет 6,85 дюйма, разрешение — 1440 x 3168 пикселей, частота обновления — 144 Гц, а пиковая яркость — 6000 нит. Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью до 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью до 40 Вт.

Большой минус в том, что Vivo iQOO 15 официально не продается в Украине. Его можно заказать из Китая по цене около 29 000 грн.

Сравнение смартфонов Vivo iQOO 15 и Samsung Galaxy S25

Poco F8 Ultra

Poco F8 Ultra стал одним из самых мощных смартфонов в мире Фото: PhoneArena

Новый флагманский телефон был выпущен в конце 2025 года, но уже продается в Украине по цене от 35 750 грн. Как и все предыдущие варианты, использует Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в тестах AnTuTu 11 оно в настоящее время занимает третье место, опережая S25 Ultra, OnePlus 15 и другие флагманы.

Устройство имеет больший экран, чем S25, — 6,9 дюйма. Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц, поддерживает Dolby Vision и имеет разрешение 1200 x 2608 пикселей. Эта модель оснащена одной 32-мегапиксельной фронтальной камерой и тройной задней камерой с 50-мегапиксельным широкоугольным, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным и 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом.

Батарея тоже довольно большая — 6500 мАч, поддерживается проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, а также обратная беспроводная зарядка мощностью 22,5 Вт. Существуют две конфигурации:

с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти;

с16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Обзор смартфона Poco F8 Ultra

