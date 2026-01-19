Королі потужності: топ Android-смартфонів, які кращі за Samsung Galaxy S25 (відео)

У 2025 році Samsung випустила серію Galaxy S25 з одними з найкращих смартфонів на ринку, але є моделі, які їх перевершують.

OnePlus 15, RedMagic 11 Pro, Vivo iQOO 15, Poco F8 Ultra пропонують чудові характеристики і досить вигідні ціни. Експерти видання BGR оцінили можливості цих моделей і розкрили переваги перед флагманом Samsung.

Вони вивчили характеристики Galaxy S25, включно з можливостями камери, якістю дисплея, продуктивністю, а потім відібрали телефони з найкращими показниками, віддаючи пріоритет процесору. Аналітики також порівняли результати бенчмарк-тестів AnTuTu 11 і Geekbench.

OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 має флагманські характеристики Фото: Wired

Смартфон представили в жовтні 2025 року, він одним із перших у світі отримав найпотужніший процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чип забезпечує на 20% більшу продуктивність і на 35% більшу енергоефективність, а графічний процесор на 23% швидший і на 20% ефективніший, порівнюючи з Qualcomm Snapdragon 8 Elite попереднього покоління, які використовує Galaxy S25.

OnePlus 15 також є одним із найпродуктивніших Android-смартфонів, згідно з тестами AnTuTu і Geekbench.

Телефон також має великий 6,78-дюймовим AMOLED-екраном із частотою оновлення 165 Гц, роздільною здатністю 1272 x 2772 пікселів і щільністю 450 ppi. Доступні версії від 12 ГБ до 16 ГБ оперативної пам'яті та від 256 ГБ до 1 ТБ вбудованої пам'яті. На задній панелі розташована потрійна камера: 50-мегапіксельний ширококутний об'єктив, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив із 3,5-кратним оптичним зумом і 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив для зйомки панорамних видів.

OnePlus 15 може похвалитися акумулятором ємністю 7300 мАг, тоді як S25 обмежена 4000 мАг. Він здатний працювати до двох днів без підзарядки завдяки технології кремній-вуглецевих батарей. Зарядка також відбувається швидше: 120 Вт через USB-C і 50 Вт бездротовим способом. В Україні смартфон коштує від 30 000 грн, тобто перебуває в одній ціновій категорії з Galaxy S25.

Порівняння OnePlus 15 і Samsung Galaxy S25

RedMagic 11 Pro

Смартфон RedMagic 11 Pro виділяється хорошою системою охолодження Фото: phonearena.com

Модель також отримала Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 і перевершує Galaxy S25 за продуктивністю. Наразі цей телефон займає лідируючі позиції в багатоядерних тестах Geekbench, AnTuTu 11 і 3D Mark.

Він оснащений 6,85-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц, що забезпечує плавне прокручування і чуйність при використанні пристрою, а щільність пікселів 431 ppi, що робить контент більш чітким.

Цей телефон випускається в трьох конфігураціях:

12 ГБ ОЗП з 256 ГБ пам'яті;

16 ГБ ОЗП з 512 ГБ пам'яті;

24 ГБ ОЗП з 1 ТБ пам'яті.

Велика батарея ємністю 7500 мАг може забезпечити ще більше часу автономної роботи, ніж OnePlus 15. Підтримується дротова та бездротова зарядка потужністю 80 ВТ.

Однак камера, на думку оглядачів, не найкраща. На задній панелі розташовані три об'єктиви — основний 50-мегапіксельний, надширококутний 50-мегапіксельний і макрооб'єктив 2-мегапіксельний. Для селфі передбачена одна 16-мегапіксельна камера, розташована під дисплеєм.

Телефон більше призначений не для фото, а для відеоігор, тож має кілька специфічних особливостей, як-от система рідинного охолодження та кнопки-тригери на бічних гранях. RedMagic 11 Pro в Україні продають дорожче, ніж Galaxy S25 — від 39 000 грн.

Огляд смартфон RedMagic 11 Pro

Vivo iQOO 15

Смартфон Vivo iQOO 15 дивує своєю потужністю та камерами Фото: Cкриншот

Ще один пристрій з високою продуктивністю, орієнтований на геймерів. Завдяки процесору Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 він помітно перевершує Galaxy S25, на ринку доступні п'ять варіантів конфігурації пам'яті та сховища, найдорожчий — 16 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам'яті.

Vivo iQOO 15 має хорошу систему камер, яка майже не поступається Samsung як вдень, так і вночі. Є 50-мегапіксельний об'єктив. Ви отримуєте 50-мегапіксельний ширококутний об'єктив, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив і 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив.

Він також оснащений трохи більшим і кращим дисплеєм. Діагональ екрана становить 6,85 дюйма, роздільна здатність — 1440 x 3168 пікселів, частота оновлення — 144 Гц, а пікова яскравість — 6000 ніт. Акумулятор ємністю 7000 мАг підтримує дротову зарядку потужністю до 100 Вт і бездротову зарядку потужністю до 40 Вт.

Великий мінус у тому, що Vivo iQOO 15 офіційно не продається в Україні. Його можна замовити з Китаю за ціною близько 29 000 грн.

Порівняння смартфонів Vivo iQOO 15 і Samsung Galaxy S25

Poco F8 Ultra

Poco F8 Ultra став одним із найпотужніших смартфонів у світі Фото: PhoneArena

Новий флагманський телефон був випущений наприкінці 2025 року, але вже продається в Україні за ціною від 35 750 грн. Як і всі попередні варіанти, використовує Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в тестах AnTuTu 11 воно наразі посідає третє місце, випереджаючи S25 Ultra, OnePlus 15 та інші флагмани.

Пристрій має більший екран, ніж S25, — 6,9 дюйма. Дисплей має частоту оновлення 120 Гц, підтримує Dolby Vision і має роздільну здатність 1200 x 2608 пікселів. Ця модель оснащена однією 32-мегапіксельною фронтальною камерою та потрійною задньою камерою з 50-мегапіксельним ширококутним, 50-мегапіксельним надширококутним і 50-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом.

Батарея теж доволі велика — 6500 мАг, підтримується дротова зарядка потужністю 100 Вт і бездротова зарядка потужністю 50 Вт, а також зворотна бездротова зарядка потужністю 22,5 Вт. Існують дві конфігурації:

з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті;

з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Огляд смартфона Poco F8 Ultra

Раніше писали про бюджетні смартфони, які перевершують флагмани. Бренд OnePlus у 2025 році порадував недорогими моделями OnePlus 15R і OnePlus Nord.